Частина території Київської області замінована та зруйнована, є ворожі диверсійно-розвідувальні групи, зазначили в Нацгвардії.

Національна гвардія, Збройні сили України та сили територіальної оборони продовжують зачистку населених пунктів в Бучанському, Вишгородському, Броварському районах Київської області.

Про це йдеться в повідомленні Відділу інформації та комунікації НГУ.

"Бійці НГУ разом із ЗСУ та силами оборони продовжують зачистку населених пунктів в Бучанському, Вишгородському, Броварському районах. Територія замінована, зруйнована. Є ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Злагоджена і точна робота артилеристів, мінометників та інших оборонців дала змогу завдати противнику значних втрат у живій силі та техніці. Десятки одиниць спаленої техніки і сотні загиблих солдат РФ - ціна, яку ворог заплатив за наші розбиті міста, вбитих українських військових і мирних місцевих, понівечені долі тисяч мешканців Київщини", - йдеться в повідомленні.

Загалом нацгвардійці взяли участь у боях та звільненні біля 20 населених пунктів на Київщині.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Спершу супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ. Також були атаковані населені пункти, які знаходяться неподалік столиці, були бої в Гостомелі, в Бучі, в Ірпені та на Житомирській трасі. Згодом в Ірпінь та Бучу зайшли окупанти.

28 березня Ірпінь звільнили від окупантів. 31 березня стало відомо, що від супротивника звільнено Бучу.

Вас також можуть зацікавити новини: