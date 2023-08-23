Українській армії довелося повернутися до перевірених методів ведення бойових дій.

Контрнаступ України виявився повільним, пішим та кривавим. Українським захисникам довелося вдатися до використання невеликих підрозділів, що атакують одну позицію за раз, після перших невдалих танкових атак.

Видання The Wall Street Journal пише, що український контрнаступ через два місяці виглядає саме так - повільний та кривавий піший наступ.

Невеликі підрозділи, члени яких проводять точкові нальоти на позиції російських окупантів, входять до складу 2-ї роти 1-го батальйону 47-ї окремої механізованої бригади. Вони були навчені і оснащені США та союзниками важкою технікою для прориву зміцнілих позицій росіян та просування вглиб окупованої території. Росіяни також підготувались, встановивши густі мінні поля та викопавши глибокі траншеї через клаптики фермерських полів.

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Коли на початку червня українці почали наступ, їх танки і бронетехніка, поставлені Заходом, насилу просувалися вперед під спопеляючим вогнем вертольотів, протитанкових ракет і артилерії.

Тому в кінці червня Україна змінила тактику і почала методично наступати невеликими підрозділами, що стало новою фазою конфлікту, який виявився важким, повільним і ризикованим. Замість того, щоб нишпорити поля, рота 47-го полку почала битися за невеликі ділянки за раз, час від часу досягаючи успіху.

Початковий план

47-а бригада була підготовлена до Дня "Д" в Україні. Оскільки наприкінці 2022 року війна практично зайшла в глухий кут, а Росія окупувала майже 20% території країни, українське командування виділило колишній добровольчий батальйон для розширення, що передбачало навчання за кордоном та отримання обладнання від західних союзників.

Члени 2-ї роти були звичайними. Роман Панкратов, 38-річний чоловік, який керував садовою ділянкою у філії українського аналога Home Depot, став кулеметником. Серед штурмовиків були 41-річна рестораторка Олена Іваненко та 27-річна вчителька з Бучі Олена Кузнєцова, яка записалася в армію після того, як повернулася в рідне місто і знайшла трупи на вулицях. Михайло Коцюрба, 38-річний ріелтор, став командиром БМП "Бредлі".

У Латвії вони п'ять тижнів вивчали основи піхотного бою, після чого вирушили до Німеччини на півтора місяці, щоб навчитися користуватися "Бредлі".

"Репортер", журналіст Дмитро Рибаков, перейшов до 2-ї роти наприкінці 2022 року з іншої частини 47-го полку. Він став помічником Панкратова, який мав прізвисько "Сад". "Репортер", батько двох дочок-підлітків, який цікавиться історією та філософією, виділявся своїм розумом та ентузіазмом. Він скаржився "Саду" на роботу на кухні, коли він думав, що їм пора тренуватися.

"Я не тут, щоб чистити банки", - сказав він "Саду". "Я прийшов звільнити свою Батьківщину".

За словами солдатів роти, одного разу після обіду в Німеччині "Репортер" залишив свою гвинтівку в їдальні. Як покарання офіцер змусив його носити з собою палицю. Його побратими вважали це надмірним, але "Репортер" написав на палиці РПГ-22, назву ракетної установки радянської розробки, і ніс її з високо піднятою головою.

Коли в червні 2023 року Україна розпочала перший етап контрнаступу, перед 47-ю бригадою було поставлено одне з найскладніших завдань: прокласти найкоротший шлях до Азовського моря від міста Оріхів.

За перші 10 днів 2-а рота жодного разу не злізла зі своїх "Бредлі" і не вступила в бій. Транспортні засоби збилися зі шляху через безлад або відсутність приладів нічного бачення. Одна машина розмінування підірвалася на мінах, закладених самими українцями. Коли вони наблизилися до ворожих ліній, російська оборона стала лютою.

В ході однієї з атак російська протитанкова ракета вивела з ладу головну машину довгої української колони, що увійшла на мінне поле, згадує Коцюрба, більш відомий як "Кочерга". Машини позаду нього застрягли, і росіяни заблокували їх зв'язок, а потім відкрили вогонь протитанковими ракетами, реактивною артилерією і ракетами з лазерним наведенням з вертольотів.

Один танк Leopard, розвертаючись, щоб поїхати, підірвав два фугаси. "Кочерзі" вдалося витягнути свій "Бредлі" після того, як його вежа перестала обертатися.

Ще дві спроби через кілька ночей принесли аналогічний результат. Росіяни явно стежили за маршрутом.

Поворотний момент

Наступний штурм та його невдачі стали поворотним моментом. 17 червня компанія приступила до прокладання двох паралельних траншей довжиною близько півтори милі. Операція мала розчистити шлях до російських маршрутів постачання.

Вони стартували рано вранці. Як тільки шлях через мінне поле був розчищений, "Бредлі" Кочерги попрямував до найближчої траншеї, за ним слідувала друга БМП з вісьмома солдатами, включаючи "Репортера".

"Кочерга" висадив свої війська в траншеї, коли протитанкова ракета потрапила у другий "Бредлі" за 70 ярдів від цілі. Одному з них вдалося вибратися і відкрити невеликі двері. Військові побігли до траншеї.

У "Бредлі" Кочерги потрапив реактивний снаряд, в результаті чого були виведені з ладу вежа та знаряддя. Атака тимчасово засліпила військового. Він отримав струс мозку та поранення руки.

Взвод просувався вздовж траншеї глибиною понад 7 футів. Часом вони були настільки близькі до російських військ, що дивилися в очі, як пізніше розповів репортер своїй родині. Іваненко, більш відома як "Риж", обернулася й побачила "Репортера". На відміну від більшості інших, згадувала вона пізніше, в його очах не було страху. "Я тебе прикрию", - сказав він. Вони рушили вперед.

Українцям потрібно було вирити вогневі позиції, щоб відбити контратаки росіян. "Сад" помітив, що у "Репортера" була лопата, і велів йому копати. "Я не можу", - відповів "Репортер". Його пальці були міцно стиснуті. Він не міг розслабити їх через адреналін. У "Сада" була та ж проблема. Їм знадобилося 15 хвилин, щоб розтиснути кулаки.

Протягом кількох годин українці відбивали неодноразові російські атаки за підтримки ракетної артилерії та мінометів. Коли настали сутінки, у них закінчилася вода і боєприпаси. Підкріплення не прибуло, і вони опинилися під загрозою оточення. Поки українці готувалися до відходу, "Репортер" сказав, що залишиться, щоб забезпечити прикриття вогнем. Інші вмовляли його піти, але він відмовився.

До складу відступаючих військ входили "Сад", "Риж" та "Ейрі" - прізвисько вчительки з Бучі Кузнєцової. Вони ледве подолали понад милю вгору по схилу до українських позицій, змучені, зневоднені й зі зброєю поранених.

Всього в 20 ярдах від їх "воріт" з'явився російський танк і випустив снаряд, убивши трьох й важко поранивши чотирьох. Уламок потрапив "Рижі" в ікру, а "Ейрі" в руку. "Сад" отримав сильний струс мозку, і у нього трапилася зупинка серця. Медики реанімували його. "Репортера" ніде не було видно, і вони вважали його безвісти зниклим та імовірно загиблим.

План "Б"

"Репортер" з'явився наступного ранку. Він розповів іншим, що вночі зачаївся, вбив пару росіян і з першими променями сонця пішов слідами танків назад на українські позиції.

Але провал штурму підірвав моральний дух. Було ясно, що українцям доведеться змінити тактику. Вони втрачали бронетехніку з непосильною швидкістю, не отримуючи при цьому ніякої вигоди.

Тому вони повернулися до тактики, яку використовували інші українські підрозділи: використовувати невеликі підрозділи для методичного просування, розбиваючи одну російську позицію за іншою. Інші українські підрозділи зробили аналогічний перехід, зазнавши таких самих втрат.

Штурмові загони проходили милі пішки, стикаючись зі зневодненням в палючу спеку і з ворогом, що окопався. Вони обіймали дерева, щоб сховатися в рідкісній тіні у відкритому степу, або переміщалися вночі, щоб уникнути виявлення. "Бредлі" були мішенню для росіян, тому їх передбачалося використовувати в першу чергу для доставки військ або евакуації поранених. Вони просувалися.

У середині липня протягом декількох днів компанія витіснила росіян з трьох траншей довжиною близько 200 ярдів кожна, розташованих уздовж краю лісового масиву. Ліс тепер став новою лінією фронту. 17 липня в загін, відправлений на його розчищення, потрапили "Репортер", 23-річний шахтар "Донбас" і 39-річний менеджер з продажу однойменної кондитерської компанії "Марс".

Вони прокралися по траншеях, потім сховалися за деревами і зайняли оборонну позицію, чекаючи вказівок. "Донбас" помітив російський патруль і відкрив вогонь, а потім почав відхід до найближчої траншеї. Коли вони помітили, що "Марса" з ними немає, вони поповзли назад до лісу і побачили, як він повзе до них, його ліва нога була в крові. Куля та уламок гранати пробили дводюймову діру в кістки.

Українці по черзі тягнули "Марса". Вони дісталися до траншеї, коли по них почав стріляти автоматичний гранатомет, мабуть, керований повітряним дроном. Всі ховалися, як могли, в бліндажі або в норах, виритих російськими солдатами. "Репортер" присів навпочіпки в окопі. Через кілька секунд "Донбас" почув його крик.

"Донбас" кинувся до колеги, але був змушений повернутися в укриття, оскільки знову посипалися гранати. Він повернувся і побачив дим: шрапнель прошила рацію "Репортера", через що вона спалахнула. За словами "Донбаса", поруч з ним вибухнула російська граната, через що його праву ногу, руку і тіло прошило шрапнеллю. "Репортер" все ще був у свідомості і бурмотів щось про дрон, поки його колеги накладали джгути. Двоє чоловіків перенесли його в наступну траншею, а решта допомогли "Марсу".

Коли вони дійшли до другої траншеї, по ним вдарили безпілотником. Інші солдати використовували протидронну гвинтівку, щоб вивести його з ладу до того, як він потрапив у ціль.

"Репортер" був мертвий. Військові надавали допомогу "Марсу". Через кілька годин його евакуював броньовик. Коли він мчав назад, російський танк вистрілив по ньому і пошкодив колеса. Якимось чином машина дісталася до безпечного місця. "Марс" знаходиться в лікарні на заході України, на нього чекає тривала реабілітація.

"Донбас" воює на південному сході України. Він один з багатьох, кого мучить питання, чому їх командири кидали їх на такі небезпечні атаки.

"Команда дуже мотивована. Ніхто ніколи не говорив: "Я не поїду", - зазначив воїн. "Але кожен раз, коли ти виходиш, твої побратими гинуть й отримують поранення, це психологічно важко".

На похорон "Репортера" приїхали багато бійців 2-ї роти. Кілька днів по тому вони відвідали 24-річну Юлію Шевченко, яка загинула в результаті попадання російської ракети в будівлю штабу. Вони беззастережно говорять про повернення в бій.

"Риж" планувала пройти нове навчання, щоб подолати страх перед гранатами. "Ейрі" вирушила в Бучу, щоб купити на гроші волонтерів позашляховик, який дозволить солдатам пересуватися швидше та менш помітно.

Рука "Кочерги" перев'язана, через пошкодження нерва він навіть не може збити кулаком м'яч. Йому призначена операція з видалення шрапнелі з руки. На запитання, чи повернеться він на фронт після одужання, він відповів: "Мої хлопці там".

"Сад" покинув лікарню на початку серпня. Нещодавно він сидів у парку свого рідного міста Чернігова й розмірковував про те, як більшість цивільних чоловіків, що проходять повз, в кінцевому підсумку будуть служити в армії. "Це питання нашого існування", - констатував він.

Контнаступ ЗСУ - NYT розповів про проблеми навчених на Заході бійців

2 серпня видання The New York Times випустило статтю, в якій докладно розповіло, чому навчені на Заході українські бійці виявилися не настільки ефективними на полі бою.

Проблемою стали щільні Російські мінні поля разом з постійним вогнем артилерії і бойових вертольотів. Саме це стало причиною, через яку ЗСУ відмовилися від західної тактики і повернулися до перевірених методів.

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