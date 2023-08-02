Українська армія на даний момент відмовилася від американських методів ведення бою та повернулася до тактики, яку вона знає найкраще.

Перші кілька тижнів довгоочікуваного контрнаступ України не пішли на користь українським військам, які були навчені і озброєні США та їх союзниками. Проблемою стали щільні російські мінні поля разом з постійним вогнем артилерії та бойових вертольотів.

За словами офіційних осіб США та незалежних аналітиків, тепер українські бригади, навчені на Заході, намагаються змінити ситуацію. Українські воєначальники змінили тактику, зосередившись на тому, щоб вимотати російські сили за допомогою артилерії і ракет великої дальності замість того, щоб кидатися на мінні поля під вогнем. На півдні країни відбувається нарощування військ, при цьому друга хвиля навчених на Заході сил проводить в основному дрібномасштабні атаки, щоб пробити позиції росіян.

Але перші результати були неоднозначними. Хоча українські війська відвоювали кілька сіл, їм ще належить домогтися таких же масштабних успіхів, як у Херсоні та Харкові минулої осені. Складна підготовка до західних маневрів дала українцям слабку перевагу перед обстрілами російської артилерії.

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Рішення України змінити тактику є чітким сигналом про те, що надії НАТО на великі успіхи українських формувань, озброєних новою зброєю, не виправдалися на даний момент. Це піднімає питання про якість навчання українців на Заході, і про те, чи успішна зброя вартістю в десятки мільярдів доларів, в тому числі майже на 44 мільярди доларів, надану адміністрацією Байдена.

"Сам контрнаступ не провалився; це затягнеться на кілька місяців до осені", - цитує старшого наукового співробітника Фонду Карнегі Майкла Кофмана видання The New York Times. "Можливо, проблема полягала в припущенні, що за кілька місяців навчання українські підрозділи почнуть вести бойові дії, більш схожі на американські війська, очоливши атаку на добре підготовлену російську оборону замість того, щоб допомагати українцям краще воювати, як вони вміють".

Президент Росії Володимир Путін дав зрозуміти, що його стратегія полягає в тому, щоб вимотати Україну і її союзників, та виграти війну. Американські офіційні особи стурбовані тим, що повернення України до старої тактики загрожує тим, що вона залишиться без дорогоцінних боєприпасів, що може зіграти на руку Путіну і поставити Україну в невигідне становище у війні на виснаження.

Посадові особи адміністрації Байдена сподівалися, що дев'ять навчених на Заході бригад загальною чисельністю близько 36 тисяч чоловік покажуть, що американський спосіб ведення війни перевершує російський. У той час як у росіян жорстко централізована структура командування, американці навчили українців давати старшим рядовим солдатам можливість швидко приймати рішення на полі бою і застосовувати загальновійськову тактику — синхронізовані атаки піхоти, танків і артилерії.

Західні чиновники відстоювали цей підхід як ефективніший, ніж дорога стратегія виснаження російських військ, яка загрожує виснаженням запасів боєприпасів в Україні.

Велика частина навчань включала в себе навчання українських військовослужбовців тому, як переходити в наступ, а не залишатися в обороні. Протягом багатьох років українські війська відпрацьовували оборонну тактику, коли підтримувані Росією сепаратисти почали атаки на сході України. Коли в минулому році Москва почала повномасштабне вторгнення, українські війська почали свої оборонні операції, позбавивши Росію очікуваної швидкої перемоги.

Спроби повернути собі територію "вимагають, щоб вони воювали по-різному", заявив минулого місяця Колін Х. Каль, який нещодавно пішов з посади високопоставленого політичного чиновника Пентагону. Але бригади, навчені на Заході, пройшли лише чотири-шість тижнів комбінованого навчання, і на початку червня підрозділи допустили кілька помилок на початку контрнаступу, які відкинули їх назад.

Деякі підрозділи не пройшли по розчищених шляхах і натрапили на міни. Коли підрозділ затримував нічну атаку, упутній артилерійський обстріл для прикриття його просування продовжувався, як планувалося, попереджаючи росіян про атаку.

За даними офіційних осіб США і Європи, за перші два тижні контрнаступу до 20% озброєнь, відправлених Україною на поле бою, були пошкоджені або знищені. Серед жертв були деякі грізні західні бойові машини - танки і бронетранспортери, - на які розраховували українці, щоб дати відсіч росіянам.

"Їм був даний складний наказ", - сказав Роб Лі, російський військовий фахівець Інституту досліджень зовнішньої політики у Філадельфії і колишній офіцер морської піхоти США. "У них було мало часу, щоб потренуватися на новій техніці і відпрацювати згуртованість підрозділів, а потім вони потрапили в одну з найскладніших бойових ситуацій. Вони опинилися в неймовірно важкому становищі".

На думку деяких військових експертів, Україна цілком може повернутися до американського способу ведення війни, якщо прорве окопану російську оборону. Але атакувати складніше, ніж оборонятися, як Росія продемонструвала минулого року, відмовившись від своїх початкових планів наступу на Київ.

"Я не думаю, що вони відмовляються від загальновійськової тактики", — сказав в інтерв'ю Філіп М. Брідлав, генерал ВПС у відставці. "Якби їм вдалося пройти через першу, другу або третю лінію оборони, я думаю, ви б побачили визначення загальновійськового".

Минулого тижня Україна значно активізувала свій контрнаступ двома ударами на півдні, очевидно націленими на міста в Запорізькій області: Мелітополь біля Азовського моря і Бердянськ на Сході на Азовському узбережжі. В обох випадках українці просунулися всього на кілька кілометрів, а попереду ще десятки. Але аналітики ставлять питання, чи створить ця друга хвиля, що спирається на атаки більш дрібних підрозділів, достатню бойову міць і імпульс, щоб дозволити українським військам прорвати російську оборону.

Джан Лука Каповін і Олександр Стронел, аналітики британської розвідувальної компанії Janes, заявили, що стратегія атаки невеликими підрозділами "вкрай ймовірно призведе до масових жертв, втрати обладнання і мінімальних територіальних надбань" для України.

Однак офіційні особи США заявили, що нарощування українських сил минулого тижня відбулося в той час, коли українці розчищали шляхи через частину російської оборони і почали вимотувати російські війська і артилерію.

Один із західних чиновників вказав, що росіяни перевантажені і все ще відчувають проблеми з логістикою, постачанням, особовим складом і озброєнням.

"Українці зараз знаходяться в стані, коли вони розуміють, як вони хочуть використовувати свої сили", - заявив генерал Брідлав. "І ми починаємо бачити, як росіяни відступають".

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

30 липня перший заступник глави Міноборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що за тиждень Сили оборони знищили близько 3 740 окупантів і 494 одиниці різної техніки росіян.

У свою чергу заступник Міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що за тиждень на Бахмутському напрямку звільнено 2 квадратних кілометри, а на півдні понад 12 квадратних кілометрів. Всього українська армія деокупувала понад 204 квадратних кілометри.

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