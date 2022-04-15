Леонід Болгаров розповів, що його сильно не били, але знущалися.

Український капелан Леонід Болгаров, який був у полоні у російських військових, розповів, що його сильно не били через вік, але знущалися. Він молився, щоб все витримати.

Про це повідомляє Суспільне.

Священик вирушив у складі пошуково-рятувальної місії на острів Зміїний за українськими прикордонниками, яких вважали загиблими. Коли священики прибули на острів, до них підійшла "оглядова група", їх поставили на коліна, а судно захопили і почали обшукувати.

Болгаров був у полоні до 10 квітня. Спочатку викрадених людей доставили в окупований РФ Севастополь, де священики пробули 11 діб. Російські спецслужби допитували українців.

За словами капелана, його сильно не били, тому що йому 65 років, але росіяни всіляко знущалися і просто нелюдяно ставилися. Пізніше полонених у складі групи у 200 осіб на десантному літаку відправили в Курськ, де спочатку тримали в хустковому містечку, а потім в СІЗО.

"На вулиці температура -22 градуси, нас поставили на коліна, ми стояли на колінах на снігу, на морозі з трьох до п'яти годин ранку. Я тільки молив Бога, щоб не впасти, вистояти до кінця", - розповідає священик.

Капелан згадує, що найгіршим були прогулянки на холоді – людей виводили на вулицю, щоб познущатися.

"Для них кожен українець - це ворог, тому що він українець", - підсумував священик.

Обстріл острова Зміїний - що відомо

25 лютого російські військові весь день обстрілювали Острів. В Україні спочатку повідомили, що зв'язок із захисниками острова зник, а пізніше – що всі 13 прикордонників загинули, відкинувши вимогу російських військових здатися в полон.

25 лютого українська сторона провела переговори про евакуацію тіл, і в той же день на острів було направлено судно "Сапфір". На борту був екіпаж і священнослужителі Одеської єпархії ПЦУ Василь Вирозуб і Олександр Чоков для виконання цієї місії.

27 лютого стало відомо, що група кораблів ВМС РФ захопила українське рятувальне судно "Сапфір".

28 лютого в Генштабі заявили, що українські піхотинці та прикордонники з острова Зміїний живі і знаходяться в полоні. У березні відбувся обмін полоненими. У списках були військовослужбовці зі зміїного.

Пізніше керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що судно "Сапфір" повернулося під контроль України. Всі 19 членів екіпажу були звільнені з російського полону. 29 березня захисник зміїного, який послав російський корабель, повернувся додому.

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