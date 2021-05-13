У ЄС стверджують, що Росія хоче інтегрувати Донбас шляхом, зокрема, паспортизації / Фото: REUTERS

Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував інформацію західних ЗМІ, що Євросоюз переконаний у тому, що РФ намагається інтегрувати окупований нею Донбас.

Слова Пєскова цитує РИА Новости.

Читайте такожОкупанти "ЛНР" оголосили військові збори: призивають 3 тисячі бойовиків«(Росія) ніколи цим не займалася (…) Росія не планувала і не планує нікого поглинати», – заявив Пєсков.

Що передувало

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на внутрішню документацію ЄС писало, що у Євросоюзі переконані, що Росія намагається поступово інтегрувати тимчасово окуповані території Донбасу. Західні країни розглядають варіанти підтримки України.

В Євросоюзі нагадали про організацію незаконних виборів на окупованих територіях і видачу паспортів РФ місцевим жителям, що «направлено на фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду територій України в Росію».

Російські паспорти на окупованих територіях

  • 24 Квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спрощує процес отримання російських паспортів жителями ОРДЛО. Перші паспорти за цією системою були видані 14 липня.
  • Видача документів проводиться в Ростовській області.
  • Східна правозахисна група повідомляла, що станом на листопад 2020 року за спрощеною системою паспорти РФ отримали понад 164 тис. українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
  • Кабінет Міністрів України розширив перелік російських паспортів, які не визнаються українською стороною.

  • Раніше в Росії заявили, що майже 530 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська