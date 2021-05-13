Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував інформацію західних ЗМІ, що Євросоюз переконаний у тому, що РФ намагається інтегрувати окупований нею Донбас.
Слова Пєскова цитує РИА Новости.
Читайте такожОкупанти "ЛНР" оголосили військові збори: призивають 3 тисячі бойовиків«(Росія) ніколи цим не займалася (…) Росія не планувала і не планує нікого поглинати», – заявив Пєсков.
Що передувало
Раніше агентство Bloomberg з посиланням на внутрішню документацію ЄС писало, що у Євросоюзі переконані, що Росія намагається поступово інтегрувати тимчасово окуповані території Донбасу. Західні країни розглядають варіанти підтримки України.
В Євросоюзі нагадали про організацію незаконних виборів на окупованих територіях і видачу паспортів РФ місцевим жителям, що «направлено на фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду територій України в Росію».
Російські паспорти на окупованих територіях
- 24 Квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спрощує процес отримання російських паспортів жителями ОРДЛО. Перші паспорти за цією системою були видані 14 липня.
- Видача документів проводиться в Ростовській області.
- Східна правозахисна група повідомляла, що станом на листопад 2020 року за спрощеною системою паспорти РФ отримали понад 164 тис. українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
- Кабінет Міністрів України розширив перелік російських паспортів, які не визнаються українською стороною.
Раніше в Росії заявили, що майже 530 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти.
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