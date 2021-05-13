Раніше у ЄС нагадали про незаконні вибори в ОРДЛО і видачу паспортів РФ місцевим мешканцям.

Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував інформацію західних ЗМІ, що Євросоюз переконаний у тому, що РФ намагається інтегрувати окупований нею Донбас.

Слова Пєскова цитує РИА Новости.

Читайте такожОкупанти "ЛНР" оголосили військові збори: призивають 3 тисячі бойовиків«(Росія) ніколи цим не займалася (…) Росія не планувала і не планує нікого поглинати», – заявив Пєсков.

Що передувало

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на внутрішню документацію ЄС писало, що у Євросоюзі переконані, що Росія намагається поступово інтегрувати тимчасово окуповані території Донбасу. Західні країни розглядають варіанти підтримки України.

В Євросоюзі нагадали про організацію незаконних виборів на окупованих територіях і видачу паспортів РФ місцевим жителям, що «направлено на фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду територій України в Росію».

Російські паспорти на окупованих територіях

24 Квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спрощує процес отримання російських паспортів жителями ОРДЛО. Перші паспорти за цією системою були видані 14 липня.

Видача документів проводиться в Ростовській області.

Східна правозахисна група повідомляла, що станом на листопад 2020 року за спрощеною системою паспорти РФ отримали понад 164 тис. українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Кабінет Міністрів України розширив перелік російських паспортів, які не визнаються українською стороною.

Раніше в Росії заявили, що майже 530 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти.

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Автор: Яна Ставська