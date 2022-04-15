Напередодні втрату "Москви" визнало навіть Міноборони РФ.

Затоплений крейсер "Москва" забезпечував прикриття з повітря для всього Херсонського угруповання окупаційних військ.

Про це в інтерв'ю Марку Фейгіну повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

Корабель також повинен забезпечувати прикриття висадки десанту в Одеській і Херсонській областях.

"Крейсер забезпечував протиповітряну оборону для десантних військ, на його борту знаходилася велика кількість комплексів С-300 морського базування, тому "парасольку" він давав прекрасний", - зазначив він.

Для України втрата РФ крейсера хороший знак - це полегшить становище української авіації на південному напрямку, вважає радник глави ОП.

Крейсер" Москва " затонув: деталі

За інформацією українського командування, крейсер "Москва" було підбито двома ракетами "Нептун" у Чорному морі недалеко від Одеси.

В результаті попадання на судні сталася пожежа.

Міноборони РФ спочатку заперечувало знищення корабля, проте визнавало завдану шкоду. Пентагон, своєю чергою, поки не встановив обставини загоряння на "Москві", хоча підтвердив щонайменше один вибух на крейсері.

Експерти вважають, що на судні могли міститися ракетні боєголовки.

За даними США, пошкоджений корабель рухався в бік Севастополя на ремонт.

Напередодні ввечері Росія офіційно визнала втрату крейсера - у Міноборони РФ заявили, що він затонув під час буксирування в Чорному морі. "При буксируванні крейсера "Москва" в порт призначення через пошкодження корпусу, отриманих в ході пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість. В умовах штормового хвилювання моря корабель затонув", - сказано в повідомленні оборонного відомства країни-агресора.