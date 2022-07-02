Він зазначив, що атака на Кримський міст справді можлива.

Збройні Сили України готові завдати удару по Кримському посту, якщо виникне така потреба. Проте для цього потрібно обрати момент, коли знищення об'єкта завдасть максимальної шкоди Росії.

Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час інтерв'ю на "Фейгин Live".

Він зазначив, що атака на Кримський міст справді можлива. Але поки що важко говорити про якісь конкретні плани українського командування.

"Сентиментів ніхто не відчуває. Треба буде – вдаримо по Кримському мосту, в правильний момент, у потрібний час. Не питання", – сказав Арестович.

Він додав, що наразі у ЗСУ нібито немає озброєння, яке б технічно могло завдати удар по переправі на анексований Крим.

"Але прийде момент і... Далі подивимось. У цій війні вже давно немає жодних обмежень", – підсумував Арестович.

Перспективи удару по Кримському мосту

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Україна, можливо, і не може зруйнувати весь міст, але теоретично в потрібний момент можна нанести удар, коли по ньому йдуть війська.

21 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував можливість атаки України на Кримський міст. У Кремлі угледіли в його заяві "анонс теракту". Спікер Путіна Пєсков заявив, що в заяві української сторони "багато ознак діянь, що підлягають правовій перевірці та подальшому покаранню".

Нещодавно українська розвідка отримала детальну технічну документацію Кримського моста.

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