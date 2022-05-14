Джо Байден закликав Конгрес діяти швидко, щоб він міг підписати законопроєкт до того, як чинна оборонна допомога для України закінчиться пізніше в травні.

Щоб не допустити паузи у наданні Україні військової допомоги, Сенат має схвалити закон про виділення Україні $40 млрд до 19 травня.

Як повідомляє CNN, таку заяву зробив речник Пентагону Джон Кірбі.

"19 травня - це день, коли ми дійсно, без додаткових повноважень, починаємо втрачати можливості здійснювати поставки… Це почне впливати на нашу здатність безперебійно надавати допомогу", - зазначив він.

"Ми хотіли б отримати схвалення додаткових повноважень до третього тижня цього місяця, щоб продовжувати безперебійний потік поставок на Україну, тому, очевидно, ми продовжуємо закликати Сенат діяти якнайшвидше, щоб ми не дочекалися кінця травня, так і не отримавши жодних додаткових повноважень, на які можна спертися", - додав він.

Нагадаємо, Джо Байден закликав Конгрес діяти швидко, щоб він міг підписати законопроєкт до того, як чинна оборонна допомога для України закінчиться пізніше в травні.

Закон про надання Україні допомоги на $40 млрд було схвалено Палатою представників, ще 11 травня.

13 травня лідери демократів і республіканців намагалися домовитися про пришвидшене прийняття цього законопроєкту в Сенаті.

Ці зусилля були блоковані сенатором-республіканцем Рендом Полом, який вимагає включити в законопроєкт норму про призначення спеціального федерального наглядового органу, який би слідкував би за використанням цих коштів.

Через це прийняття законопроєкту було перенесено на наступний тиждень. На початку тижня Сенат розгляне пропозицію Ренда Пола, і лише потім зможе розглянути законопроєкт по суті.

Пакет включає 6 мільярдів доларів на допомогу в безпеці, включаючи навчання, обладнання, зброю та підтримку; 8,7 млрд доларів на поповнення запасів американського обладнання, надісланого в Україну, і 3,9 млрд доларів на операції Європейського командування.

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