За словами голови МЗС, чим успішніша ППО України, тим менша ймовірність того, що російська ракета залетить у повітряний простір НАТО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сподівається, що засідання Ради Україна-НАТО, що відбудеться в середу, 10 січня, супроводжуватиметься швидкими зобов’язаннями допомогти протиповітряній обороні відбити хвилі нищівних російських повітряних атак. Про це він сказав в інтерв'ю Politico.

"Перш за все ми очікуємо від зустрічі прискорення прийняття важливих рішень щодо подальшого зміцнення можливостей протиповітряної оборони України. Як щодо сучасних систем, так і щодо їх боєприпасів. Ми глибоко вдячні всім нашим партнерам, які продовжують надавати Україні засоби для захисту її неба", - зазначив дипломат.

Видання нагадує, що Рада Україна-НАТО збирається у Брюсселі у відповідь на нещодавнє зростання атак з боку Росії, які завдали ударів по містах по всій Україні, вбивши десятки людей. Минулого тижня Україна попросила альянс про зустріч для обговорення протиповітряної оборони після того, як Москва завдала ударів по Києву, Харкову та іншим містам за допомогою комбінації безпілотників іранського виробництва Shahed і хвилі крилатих і балістичних ракет.

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"Берлін, який є донором № 2 у світі після США, але все ще відмовляється відправляти свої потужні крилаті ракети Taurus до Києва, також звернувся до Брюсселя з проханням перевірити країни щодо їхньої планової підтримки українського уряду", - йдеться у матеріалі.

За словами Кулеби, забезпечення регулярних поставок ракет для систем Patriot, IRIS-T, NASAMS та інших "є головним пріоритетом, який має бути завершено сьогодні, не завтра".

"Крім того, чим успішніша протиповітряна оборона України, тим менша ймовірність того, що російська ракета або безпілотник випадково залетять у прикордонний повітряний простір НАТО. Загалом, нашим союзникам варто мобілізувати всі наявні сили для зміцнення протиповітряної оборони України вже зараз", – підкреслив голова МЗС.

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