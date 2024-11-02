382-й окремий батальйон бригади відправив 16 розвідників для розвідки українських позицій, мабуть, навколо Руської Конопельки.

Минулого місяця російські війська контратакували український виступ у Курській області, і вони просунулися на невелику відстань на західній його стороні.

Як пише аналітик Forbes Девід Екс, на східному боці їх знищували українські війська, що стріляли з укріплень, які українці, мабуть, захопили ще в серпні.

Зазначається, що 810-та бригада морської піхоти російського флоту несе відповідальність за основну контратаку вздовж східного краю виступу. 24 жовтня 382-й окремий батальйон бригади відправив 16 розвідників для розвідки українських позицій, мабуть, навколо Руської Конопельки або прилеглих поселень.

Відео дня

"Наша мета полягала в тому, щоб виявити противника. Ми це зробили", - пояснив один із розвідників окупантів у відео, перекладеному естонським аналітиком WarTranslated.

Він і 15 членів його групи передали по радіо місце розташування української кулеметної позиції, імовірно схованої на одному з численних оборонних земляних укріплень. Аналітик пише, що потім командири батальйону або бригади зробили щось несподіване - вони наказали легкоозброєним розвідникам безпосередньо атакувати кулеметне гніздо.

"У противника була величезна чисельна перевага. У нас було чотири групи по чотири людини. Дві групи припинили своє існування", - пояснив розвідник окупантів.

Експерт задається питанням, чи вдасться північнокорейським солдатам домогтися успіху там, де російські морські піхотинці зазнали невдачі в Курську.

Він припускає, що російські командири не розраховують на тісну координацію з північнокорейськими взводами. Замість цього російські офіцери можуть просто віддавати прості, загальні накази - і сподіватися на краще, що може призвести до загибелі багатьох північнокорейців.

"Ризик полягає в тому, що північнокорейці дізнаються те, що нещодавно дізналися ці російські морські піхотинці: що їхні командири жорстокі, невігласи або і те, й інше - і що виконання дурних наказів байдужих офіцерів шкідливе для вашого здоров'я", - додав він.

Ситуація в Курській області

Пара українських танків вступила в бій із російським бронетранспортером і підбила його з відстані всього близько 15 метрів. Як пише журналіст Forbes Девід Екс, шокуюча сутичка сталася, мабуть, цього тижня в Курській області РФ.

Як повідомляється, танки 17-ї танкової бригади української армії - або Т-64, або Т-72 - двічі підбили російський БТР.

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