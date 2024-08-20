За словами Романа Світана, вже підірвано три мости через річку Сейм, логістика ворога порушена.

Через підрив ЗСУ трьох мостів через річку Сейм у Курській області Росії логістика ворога була порушена, адже російни тепер не можуть перекидати військові засоби та підкріплення. Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, вже зрозуміло, що цей плацдарм буде розширятися. При цьому оптимальний варіант його утримувати з півночі річкою Сейм.

"Там близько десятка мостів. Я так думаю, що найближчим часом їх потрібно буде знищити", – вважає Світан. Відео дня

Він пояснив, що наразі росіяни не перекинули туди засоби ППО, щоб збивати ті засоби ураження, якими ЗСУ знищують мости, а "згодом наші Повітряні сили похизуються, яким механізмом вони їх знищують".

"Цих мостів понад десяток і в районі Курська, Льгове, Рильську, того ж Курчатове. Вони повинні бути знищені, тоді в нас намалюється той плацдарм, в який росіяни будуть боятися заходити", – додав експерт.

Знищення мостів у Курські області РФ

На даний момент ЗСУ знищили вже три мости через річку Сейм у Курській області РФ. За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, це допоможе ЗСУ, адже підриває логістику росіян.

Як сказав експерт, підрив мостів вигідний тим, що російська армія не зможе швидко перекидати підкріплення, а тим часом українські військові зможуть надалі продовжувати наступальні дії.

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