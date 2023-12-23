Раніше мер Лондона Садік Хан відхиляв пропозицію, посилаючись на відсутність користі для лондонців "з економічної, соціальної та екологічної точок зору".

Мер Лондона Садік Хан таки погодився на передачу в Україну автомобілів, які були здані на утилізацію в рамках програми зниження шкідливих викидів в атмосферу ULEZ. Про це інформують британські ЗМІ.

Зазначається, що Хан дав згоду на відправлення утилізованих машин до України на запит мера Києва Віталія Кличка. Він зазначив, що багато з них, такі як вантажівки та позашляховики, можуть бути дуже корисними для Збройних сил України на передовій. Раніше Хан відхиляв пропозицію, посилаючись на відсутність користі для жителів Лондона "з економічної, соціальної та екологічної точок зору".

Додамо, що в рамках програми ULEZ жителі Лондона можуть отримати до 2000 фунтів стерлінгів (приблизно 2300 євро), якщо здадуть власний автомобіль на утилізацію через невідповідність нормам викидів. А якщо ні, то власнику автомобіля доведеться сплачувати додатковий податок.

Відео дня

Допомога Великої Британії Україні

Велика Британія підготує ще 30 тисяч українських військових. Про це повідомив міністр оборони Королівства Грант Шаппс. За його словами британська рішучість не похитнеться, і "ми стоятимемо пліч-о-пліч з українцями".

Раніше УНІАН повідомляв, що Велика Британія вирішила значно розширити програму навчання українських військових. Тривалість бойового курсу подовжено до п’яти тижнів. Він включатиме нові види підготовки військових.

Вас також можуть зацікавити новини: