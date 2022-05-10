Гайдай пояснив, що ЗСУ відійшли від Попасної, але оборону рашисти не прорвали.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай назвав "фантазією" заяву росіян про нібито вихід на адмінкордон області.

Про це Гайдай написав у Telegram.

У Міноборони РФ вранці, 10 травня, заявили, що бойовикам з "ЛНР" нібито вдалося захопити Попасну і вийти на адмінкордон Луганської області.

"Підрозділи" народної міліції "ЛНР" за підтримки ЗС РФ, завершивши зачистку від "націоналістів" населеного пункту Попасна, прорвали глибоко ешелоновану оборону противника і вийшли на адмінкордон "ЛНР", - заявляв прес-секретар МО РФ.

Гайдай пояснив, що ЗСУ відійшли від Попасної, але оборону рашисти не прорвали.

"Росміністерство вбивць знову відзвітувало. Цього разу у своїх фантазіях вони "вийшли на адмінкордон Луганської області біля Попасної". А ще полетіли на Марс і захопили його... Перемог (у росіян – ред.) немає. Наші війська відійшли від Попасної на більш укріплені позиції. Оборона міцна. Проривів немає, орки в "кульках", - розповів Гайдай.

Українські сили відійшли від Попасної завчасно, оскільки позиції були розбиті ворогом. За словами чиновників, відхід ЗСУ був здійснений на закріплені раніше ділянки біля населеного пункту.

Саме Попасна відкриває вихід окупаційним військам до Сєвєродонецька, прорив української оборони загрожує захопленню Росією всієї області.

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