Всю сучасну техніку, за словами глави ОВА, окупанти вивезли до РФ.

Російські загарбники крадуть обладнання зі шкіл та лікарень тимчасово зайнятої Кремінної.

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Після окупації міста, на плацу Луганського обласного військового ліцею "Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії" орки повісили свою ганчірку, вишкребли з фасаду напис "Слава Україні" і обчистили всі приміщення", - поділився чиновник.

Всю сучасну техніку, за його словами, окупанти вивезли до Росії.

"Окрім того, брали що до вподоби з казарм, їдальні, складських приміщень. росіяни обстежили кожен сантиметр освітнього закладу. Школи міста теж "звільнили" від майна", - написав Гайдай.

Така доля спіткала й медзаклади.

"Росіяни в шоці від оснащення наших лікарень, тож не забарилися - і вже в перші дні окупації почали демонтувати обладнання та перевозити до Луганська чи Росії", - додав Гайдай.

Окупація Кремінної

18 квітня російські окупанти зайшли у місто Кремінна, були вуличні бої. Згодом повідомлялося, що окупанти взяли під контроль місто.

Сили оборони відійшли від міста Кремінна Луганської області, оскільки російські окупанти повністю обстріляли їхні позиції. Захисники тримали оборону майже два місяці.

У цей же день секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що супротивник пробував прорвати нашу оборону майже по всій лінії фронту Луганської, Донецької та Харківської областей.

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