Бойченко розповів про ситуацію в місті.

Російські окупанти при спробі захопити український Маріуполь діяли за методичкою німецького пропагандиста Геббельса, застосовуючи підходи фашистів - блокували місто і позбавляли його критичної інфраструктури.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

"За перший тиждень вони зруйнували всі 15 вводів електроенергії в місті. З 5-го дня війни ми намагалися так чи інакше відновлювати електроенергію, але на сьомий день залишилися без світла. Відповідно, ми позбулися і тепла.

Окупанти прекрасно розуміли, які у нас джерела водопостачання. І ще до початку активної фази війни вони перебили нам одне джерело, яке давало 70% об'єму води. Перебили електричний насос, який качав воду в Маріуполь. Потім вони перебили другий ввід, який служив нам резервним джерелом водопостачання. Так, на дев'ятий день війни ми залишилися повністю без води. Після цього вони позбавили нас газу", - розповів він.

За словами Бойченка, на наступному етапі (21 березня) путінські терористи знищили останнє джерело зв'язку в місті - воно опинилося в тиші.

"У Маріуполі був штучно створений повний інформаційний вакуум, в якому ніхто з жителів не розуміє, що відбувається", - говорить мер.

Відповідаючи на запитання, як місто виживає тривалий час без води, Бойченко пояснив: "Коли була можливість роботи комунальних служб, ми бочками підвозили. У нас є джерела, з яких возили воду. Це було, коли ще центр і Лівий берег були доступні. Ми привозили воду в інші райони. Черги шикувалися кілометрові. Потім довелося топити сніг і збирати дощову воду. Знаходили джерела. Так сьогодні, на жаль, і живе місто".

Як повідомляв УНІАН, організація об'єднаних націй отримує "все більше інформації", що підтверджує наявність масових поховань в оточеному Маріуполі. Ситуація в місті залишається абсолютно трагічною. Також за даними Маріупольської міськради, в місті все більше людей помирають від голоду.