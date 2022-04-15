При будь-яких обставинах це позитивна ситуація для України, яка обороняється від російських окупантів.

Втрата Росією ракетного крейсера "Москва" значно зменшує її сили в Чорноморському регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи може потоплення крейсера "Москва" вплинути якось на ситуацію в Маріуполі, Мотузяник зазначив, що "це риторичне питання".

"Будь-яка втрата російської армії однозначно позитивно впливає на Україну, яка обороняється. Однозначно втрата флагмана Чорноморського флоту Росії - це знакова втрата для РФ і однозначно, що їх сили в Чорноморському регіоні значно зменшилися", - наголосив речник Міноборони.

Він підкреслив, що для України однозначно будь-які втрати, які несе РФ "причому за будь-яких обставин - чи там причетні ЗС України, чи Росія зазнає цих втрат через порушення власних вимог або необережності - йде в позитив для проведення оборонної операції, яку наразі Україна здійснює на своїй території".

Мотузяник не дав відповіді на запитання, чи причетні ЗСУ до потоплення крейсера "Москва".

Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо

13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перевернувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

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