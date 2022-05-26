Містом пересуваються кілька "пропагандавто" із вбудованим екраном.

Російські загарбники в захопленому Маріуполі продовжують нашпиговувати містян російською пропагандою через "пропагандавто" і встановлені у місті телевізори.

Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

"Вчора окупанти запустили три мобільні пропагандавто та додатково встановили 12 телевізорів діагоналлю 75 дюймів по всіх місцях масового скупчення людей - пунктів видачі гуманітарки, пунктах оформлення різних паперів та місць доступу до води", - пише він.

За його словами, через автівки та телевізори транслюють російську пропаганду.

"Без зупинки крутить пропагандистське лайно про покращення життя. Практика "немає чим годувати, годуй брехнею" набирає обертів. Цинізм вищого ступеня", - коментує Андрющенко.

Він опублікував відео, на якому можна побачити, як автівка із вбудованим екраном під'їжджає до місця скупчення містян і починає транслювати "новини".

Містян сповіщають про захоплення міста, про те, як українські захисники нібито здаються в полон. Інформують і про години роботи медичних установ та "поліції" в умовах окупації. На екрані можна побачити логотипи "От и до" та російського пропагандистського інформаційного телеканалу "Россия 24".

Вперше про те, що російські окупанти привезли в розбомблений Маріуполь пересувний телевізор для трансляції пропагандистських відео, стало відомо 24 травня.

Як повідомляв УНІАН, раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповідала, що окупанти планують з вересня повністю русифікувати навчання в Маріуполі, впровадивши свої стандарти. У рамках "адаптації" до переходу на російські програми у школах викладатимуть лише три предмети. Навчальний рік триватиме до 1 вересня. За цей час окупанти мають намір русифікувати дітей.

Міськрада Маріуполя повідомила про початок фактичної анексії Росією окупованого міста.

За даними Петра Андрющенка, за час російської окупації в Маріуполі загинули 22 тисячі осіб.

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