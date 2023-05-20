У Радбезі РФ стверджують, що набір за контрактом "йде дуже непоганими темпами".

З початку року в Збройні Сили Росії на контракт і в рамках добровольчих формувань були прийняті 117,4 тисяч осіб, повідомив заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв на нараді з питань набору на військову службу.

У Радбезі РФ стверджують, що набір за контрактом "йде дуже непоганими темпами".

Для поповнення лав воюючих в Україні Кремль поставив завдання залучити в армію 400 тисяч контрактників до кінця року і спустив відповідні рознарядки в регіони, повідомляв Bloomberg. За словами знайомих з ситуацією співрозмовників агентства, таким чином влада сподівається уникнути повторної примусової мобілізації, перша хвиля якої впустила підтримку війни і викликала масову втечу громадян за кордон.

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Війна в Україні - втрати РФ

Сили оборони України за минулу добу 18 травня знищили 660 російських загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 травня 2023 року орієнтовно склали близько 201 тисяч 760 чоловік особового складу.

Під Бахмутом російські війська втрачають по батальйону на день. Загальні втрати окупантів на Бахмутському напрямку сягнули до 70 тисяч осіб.

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