У тому числі, є тяжко поранені.

Мер Енергодара Дмитро Орлов заявляє, що на Запорізькій атомній електростанції є поранені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

"Вчора ввечері, десь близько 16.30, ворожа колона броньованої техніки прорвалася до міста, пішли відразу на атомну станцію і почали майже впритул гасити до будівлях та спорудах атомної станції. Сталася пожежа. Є поранені... Інформації про кількість поранених у мене немає. Про їхній стан: є також тяжкі поранені. Вивезти їх до лікарні немає можливості", - наголосив Орлов.

Він підкреслив, що окупанти не дають пожежникам погасити пожежу.

"Ситуація дуже критична", - підкреслив міський голова.