Окупанти змушували дітей та дорослих знімати увесь одяг навіть взимку.

Мешканка Херсонської області розповіла про виїзд з окупації. Жінці вдалося врятуватися разом з чоловіком, сином та маленьким братом. Вони бачили, що коять окупанти та як вони вбивають людей. А коли родина виїжджала, то рашисти змусили їх роздягатися посеред поля, тоді був лютий, військові РФ не шкодували навіть дітей.

Про це жінка розповіла "24 каналу" для проекту "СВОЇ".

Коли вона та її чоловік починали думати про евакуацію, їм було дуже страшно. Рашисти вже захопили території Херсонщини, вони вбивали та викрадали людей. Жінка бачила, що військові РФ розстрілювали українських військових та давили їхні тіла танками. Окупанти навіть викрадали її батька. Вони протримали чоловіка приблизно добу, а після чого відпустили. Жінка припускає, що тоді рашисти хотіли використати її батька як "живий щит".

Рішення про евакуацію родина приймала наприкінці лютого. Тоді окупанти вже розстрілювали машини з людьми.

"Без різниці, чи написано в тебе на склі "діти", чи є білий прапор. Це було вибірково хаотично, робили що хотіли. Після випадку з татом ми зрозуміли – лишатися небезпечно, треба їхати. Дитина мала, постійні сльози, стрес. Блокпостів тоді ще не було. Але вони сиділи в засідках, були заховані десь між дерев – так, аби їх не було видно, але щоб бачили машини, які їдуть", - пригадала жінка.

Вона та її чоловік вирішили їхати до Кривого Рогу, разом з ними також поїхали сусіди. Родина евакуювалася полями, їхали однією машиною. Жінка розповіла, що вони вирішили не їхати трасою, бо це могло зробити їх "мішенню" для окупантів.

"Ми зрозуміли, що в них вже виробився певний режим обстрілів. Якщо вночі тихо, то вдень будуть стріляти і навпаки. Орієнтувались на цей спокійний час, щоб проскочити. У чому сиділи, в тому й стрибнули в машину. Захопила малого рюкзачок і документи. Мали пляшку півторалітрової води на шістьох і печиво дітям перекусити. Дорога була страшною, ночували в полі під обстрілами "Градів", - розповіла мешканка Херсонщини, якій вдалося виїхати.

Під час евакуації родина наткнулася на росіян в полі біля одного села. Вони здалеку побачили, що рашисти вийшли на дорогу з автоматами. Російські військові перевірили усю машину. Вони роздягали чоловіків до трусів та шкарпеток, шукали татуювання. Рашисти змушували роздягатися навіть жінку та дітей.

"Ледь в рота не заглядали. Малому 3 рочки, а моєму брату – 13. Та що може та дитина показати чи мати. І то під дулом автомата змусили роздягтись посеред поля в лютому місяці. Нас пропустили, але ми не думали, що доїдемо. Здавалось, що вслід випустять автоматну чергу. Та їхали помалу, не провокуючи. Тому порівняно з іншими людьми, ми ще виїхали добре і легко", - поділилася важкими спогадами жінка.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що військовий експерт спрогнозував подальші кроки окупантів у Херсоні та околицях.

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