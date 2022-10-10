Водночас підземні станції столичного метрополітену працюють як укриття.

Рух поїздів на всіх лініях метрополітену у Києві з ранку 10 жовтня 2022 року призупинено, після того як Росія почала масований обстріл українських міст.

Про це йдеться в повідомленні КМДА у Телеграм.

Водночас підземні станції столичного метрополітену працюють як укриття.

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"Закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Ракетний обстріл Києва 10 жовтня 2022 року: що відомо

Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 10 жовтня, вибухи лунають одразу у кількох областях, зокрема у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській та інших - ворог здійснює масовану атаку на Україну.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є загиблі та поранені.

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