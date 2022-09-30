Михайло Подоляк запевнив, що влада розуміє людей, яких залякали зброєю на псевдореферендумах.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заспокоїв українців, які перебувають під окупацією.

Про це він заявив під частелеефіру.

Після дійства в Кремлі, на якому Володимир Путін зібрався анексувати території України, люди з тимчасово окупованих регіонів опинилися в шоці.

"Україна дотримується цивілізаційних норм ведення війни і ми своїх громадян не дамо в образу. Ми будемо всіх захищати і забирати максимально швидко. Тому ми нашим партнерам говоримо, що не потрібно очікувати зміни мислення Путіна, його оточення або перевороту в Росії. З цієї причини ми робимо запит на певну зброю", - сказав радник.

Він також запевнив, що влада розуміє людей, яких залякали зброєю на псевдореферендумах.

"Ми вкрай негативно ставимося до тих, хто брав безпосередню участь в організації цих "референдумів". Вони стали співучасниками масових злочинів окупантів", - заявив Подоляк.

Також він вважає, в результаті звільнення окупованих територій жителі України почнуть"по-справжньому цінувати свою державу, яка здатна захищати".

Псевдореферендуми Росії в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій – про вихід зі складу України і приєднання до Росії, в Донецькій і Луганській – про приєднання до РФ.

Жителі захоплених російськими загарбниками територій не хотіли брати участі в псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, понад 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Низка країн, зокрема ЄС і США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.