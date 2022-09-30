Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заспокоїв українців, які перебувають під окупацією.
Про це він заявив під частелеефіру.
Після дійства в Кремлі, на якому Володимир Путін зібрався анексувати території України, люди з тимчасово окупованих регіонів опинилися в шоці.
"Україна дотримується цивілізаційних норм ведення війни і ми своїх громадян не дамо в образу. Ми будемо всіх захищати і забирати максимально швидко. Тому ми нашим партнерам говоримо, що не потрібно очікувати зміни мислення Путіна, його оточення або перевороту в Росії. З цієї причини ми робимо запит на певну зброю", - сказав радник.
Він також запевнив, що влада розуміє людей, яких залякали зброєю на псевдореферендумах.
"Ми вкрай негативно ставимося до тих, хто брав безпосередню участь в організації цих "референдумів". Вони стали співучасниками масових злочинів окупантів", - заявив Подоляк.
Також він вважає, в результаті звільнення окупованих територій жителі України почнуть"по-справжньому цінувати свою державу, яка здатна захищати".
Псевдореферендуми Росії в Україні: що відомо
Як повідомляв УНІАН, російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій – про вихід зі складу України і приєднання до Росії, в Донецькій і Луганській – про приєднання до РФ.
Жителі захоплених російськими загарбниками територій не хотіли брати участі в псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, понад 90% учасників "референдуму" проголосували "за".
Низка країн, зокрема ЄС і США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.