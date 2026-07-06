Польща почала розкривати дані про військову допомогу Україні: що Варшава передала з 2022 року

Міністр оборони Польщі наголосив, що Варшава й надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі з російською агресією.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що з моменту повномасштабного вторгнення Варшава надала Україні військову допомогу на суму 16,55 млрд злотих (близько 4,5 млрд доларів). Його слова цитує Rzeczpospolita.

"Сьогодні розпочався процес оприлюднення інформації про пожертви, він займе деякий час – тоді я зможу надати всі точні дані, але вже сьогодні не бракує значущих даних. Ми робимо це не тому, що нас у чомусь викрили, а тому, що пишаємося тим, яку допомогу надаємо Україні", – сказав глава Міноборони Польщі.

За словами Косіняк-Камиша, у 2022–2023 роках Польща передала Україні військову допомогу на суму близько 15 млрд злотих. Решта допомоги була передана вже у 2024–2026 роках.

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Міністр заявив, що підтримка України здійснюється в кількох напрямках, одним із яких є підтримка у вигляді пожертв та обладнання, що передається у користування. Він зазначив, що другим напрямком підтримки є навчання українських військових.

"Третім напрямком, який здійснюється безперервно, є створення логістичного хабу, зокрема на базі аеропорту "Жешув-Ясенка". До цього додається забезпечення безпеки залізничних та автомобільних маршрутів", – додав Косіняк-Камиш.

Яке озброєння Польща передала Україні у 2022–2023 роках

Міністр оборони Польщі повідомив, що у 2022–2023 роках Варшава передала Києву:

танки Т-72, ПТ-91 та Leopard 2A4;

броньовані транспортери та бойові машини піхоти Rosomak, БРДМ і БВП-1;

артилерійську техніку: AHS Krab, 2С1 "Гвоздика", БМ-21, 120-мм і 60-мм міномети;

безпілотні літальні апарати Warmate та FlyEye.

Крім того, міністр зазначив, що Польща передала Україні винищувачі МіГ-29, вертольоти Мі-24, зенітний ракетний комплекс С-200 "Вега", пускові установки С-125СК "Нева", зенітні комплекси ЗСУ-23-4 ("Шилка"), ЗСУ-23-2, а також зенітні ракетні комплекси "Оса" разом із ракетами.

За словами Косіняк-Камиша, Польща також передала Україні ракети для комплексів "Куб", танкові боєприпаси, артилерійські боєприпаси, мінометні боєприпаси, карабіни Grot, ПКМ, АКМС, СВД та особисте спорядження військовослужбовців.

"Дехто намагається представити, що це було лише вживане радянське обладнання. Не існує такого обладнання, яке не використовується. Навіть танки старих моделей, Т-72, PT-91, як і раніше, використовуються та слугують для навчання військовослужбовців", – зазначив міністр оборони Польщі.

Яке озброєння Польща передала Україні у 2024–2026 роках

Косіняк-Камиш зазначив, що з 2024 року Польща передала Україні військову допомогу на суму близько 1,55 млрд злотих (близько 410 млн доларів). Серед засобів, переданих Україні з 2024 року, він згадав ракети PAC-3 для ЗРК Patriot, безпілотники ScanEagle, ракетні снаряди, авіаційні бомби та протитанкові керовані ракети.

Міністр оборони Польщі додав, що з 2024 року його країна також передала Україні снаряди для гранатометів, апаратуру, оснащення та запасні частини для авіаційної та бронетехніки, а також для зенітних систем С-125. Крім того, він згадав танкові, артилерійські та мінометні боєприпаси.

Крім того, міністр назвав брехнею чутки про те, що Польща нібито поступилася Україні своєю чергою на американських заводах для отримання ракет до Patriot:

"Нас про це не просили, і ми такого рішення не ухвалювали".

Також Косіняк-Камиш наголосив, що Польща й надалі рішуче підтримуватиме Україну в її боротьбі з російською агресією.

"Ми не можемо забувати про ситуацію, що склалася з лютого 2022 року: Росія вторглася в Україну. Дехто в Польщі сьогодні намагається про це забути або спотворити факти", – сказав він.

Росіяни отримують задоволення від конфлікту між Польщею та Україною

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що росіяни отримали задоволення від того, як їм вдалося налаштувати поляків і українців один проти одного.

Сикорський зазначив, що Україна та Польща не можуть змінити історію, але вони можуть краще зрозуміти власну історію та примиритися. Він наголосив, що необхідно будувати спільне майбутнє, замість того щоб розривати один одного.

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