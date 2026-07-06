Стубб заявив, що НАТО підтримує посилення ударів України по території РФ

Президент Фінляндії додав, що, на його думку, всі лідери НАТО розуміють, чому Україна це робить.

Лідери НАТО підтримують посилення ударів України безпілотниками вглиб території Росії в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Москву повернутися за стіл переговорів, заявив президент Фінляндії Александр Стубб, зазначивши, що Київ перебуває в "найкращому" становищі з початку війни, повідомляє Financial Times.

Стубб повідомив виданню, що незважаючи на побоювання щодо можливої ескалації конфлікту з використанням ядерної зброї з боку Росії, українська військова кампанія змінила стратегічне бачення США щодо війни та зміцнила переговорну позицію Києва.

"Я думаю, що всі лідери НАТО розуміють, чому Україна це робить. Усі вважають, що нам потрібно й надалі посилювати тиск", - сказав Стубб.

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Президент Фінляндії дав інтерв’ю FT напередодні саміту лідерів НАТО в Анкарі, де обговорюватиметься питання підтримки України, оскільки успішні ракетні та безпілотні удари Києва, судячи з усього, зміцнили її позиції серед західних союзників.

"Щодо України ми перебуваємо в досить сприятливому становищі, оскільки всі, включаючи наших американських друзів, бачать, що Україна зараз домінує на полі бою. Це змінило стратегічне мислення навіть тих, хто намагається виступати посередниками у мирному процесі. Україна перебуває в кращому становищі – як у військовому, так і в політичному та фінансовому плані – ніж будь-коли раніше за час цієї війни. Саме тому ми зараз спостерігаємо чимало тривожних рухів у Росії", - поділився Стубб.

Видання зауважує, що глибокі удари України по території Росії наблизили війну Кремля до його власних кордонів як ніколи раніше. За словами президента України Володимира Зеленського, ці дії мали на меті "змусити" Москву припинити вторгнення.

"Коли війна стає особистою... російське населення повернеться проти неї. Це дає нам можливість повернутися за стіл переговорів, чого, на мою думку, ми всі відчайдушно прагнемо. Ми всі хочемо покласти край цій війні", - наголосив Стубб.

Водночас, видання поділилося, що обговорення питання про вступ України до НАТО, яке раніше блокували, зокрема, США та Німеччина, було відкладено до моменту можливого укладення перемир’я, оскільки багато членів НАТО досі ставляться до цього потенційного кроку з обережністю.

Проте Стубб зазначив, що інтеграція оборонної промисловості України з партнерами по НАТО є найкращим і найшвидшим способом забезпечити країні статус, близький до членства, та створити для неї найсприятливіші умови для можливого вступу в майбутньому.

"Якби у мене був вибір, ми б негайно прийняли Україну до складу НАТО. Але я реалістично усвідомлюю, що це не входить у політичні плани. Проте головне, що я хочу підкреслити, – це те, що НАТО потребує України так само, як і Україна потребує НАТО", - заявив президент Фінляндії.

За його словами, можливості України у сфері безпілотників та ракет перевершують можливості більшості членів альянсу.

"І я справді вважаю, що чим ближче ми наблизимо Україну до альянсу, тим сильнішою буде оборона та стримуючий потенціал альянсу", – зазначив він.

Вказується, що в 2023 році Фінляндія приєдналася до НАТО в рамках найшвидшого в історії процесу вступу. Стубб зазначив, що Україні слід взяти за приклад підхід Фінляндії, яка перейшла на стандарти НАТО щодо озброєння ще до того, як стала членом альянсу:

"Деякі з цих "сірих зон", звісно, є конфіденційними, але все, що я можу сказати, – це те, що Фінляндія перебувала поза НАТО… але нам вдалося створити оборонні системи, сумісні з НАТО, так що коли ми подали заявку на членство… Тож я не бачу в цьому проблеми для України".

На думку президента Фінляндії, Україна могла б інтегруватися "навіть більше", ніж Фінляндія до вступу.

"У них є знання та можливості щодо ведення сучасної війни, яких у нас немає... Щодо можливостей ведення сучасної війни, Україна – номер один", - наголосив Стубб.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента України Володимира Зеленського, вирішальна фаза війни Росії проти України перемістилася з суші та моря в повітря. На думку Зеленського, саме "битва в небі" визначить її результат. Зеленський заявив, що Україні вже вдалося позбавити Росію перемоги на полі бою на суші, та витіснити її флот із більшої частини західної частини Чорного моря. Президент України зауважив, що хоча Росія більша географічно та за чисельністю населення, але війна вже перейшла у повітряний простір, де Україна "вже є конкурентоспроможною".

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що і Росія, і Україна хочуть закінчити війну якомога швидше. Очільник Білого дому додав, що це може статися раніше, ніж багато хто вважає. Трамп підтвердив, що на саміті НАТО в Анкарі, який відбудеться 7–8 липня, буде обговорюватися війна в Україні. Американський лідер додав, що, на його думку, "цю війну можна буде завершити".

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