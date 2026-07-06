Духовний гімн України: де й коли пропонується виконувати його

Гімн пропонується виконувати, зокрема, під час офіційних заходів ВР, президента, уряду та інших державних органів.

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Постанови про Духовний гімн України, який пропонується виконувати після Державного гімну України.

Текст відповідного проєкту постанови №15383 авторства, зокрема, голови ВР Руслана Стефанчука, його першого заступника Олександра Корнієнка та заступниці Олени Кондратюк опубліковано на сайті парламенту.

Ним пропонується затвердити Духовний гімн України "Боже великий, єдиний" на музику М. Лисенка зі словами О. Кониського в редакції О. Кошиця.

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На яких заходах може виконуватися Гімн

Передбачається, що Духовний гімн України може виконуватися під час урочистих публічних державних, громадських, релігійних, культурно-мистецьких, спортивних та інших заходів:

- з відзначення Національного дня молитви;

- державних меморіальних, жалобних та пам’ятних заходів, відкриття пам’ятників і пам’ятних знаків, присвячених знаменним подіям в історії України, національним і державним діячам, видатним особистостям України;

- офіційних заходів ВР, президента України, Кабінету міністрів України та інших державних органів;

- міжконфесійних заходів загальнодержавного значення;

- урочистих або святкових заходів, що проводяться органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, закладами освіти та культури, релігійними організаціями, громадськими об’єднаннями, Збройними силами України та іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України;

- проведення фізкультурно-спортивних заходів та спортивних змагань.

Коли виконується Гімн та як його слухати

Пропонується встановити, що визнання та використання Духовного гімну України не змінює правового статусу Державного гімну України. Під час проведення урочистих заходів загальнодержавного значення виконання Духовного гімну України здійснюється після виконання Державного гімну України.

Крім того, визначається, що під час виконання Духовного гімну України на офіційних або урочистих заходах присутні слухають його стоячи, чоловіки - без головного убору. А військовослужбовці під час виконання Духовного гімну України дотримуються вимог, установлених військовими статутами.

Текст Гімну

Духовний гімн України "Боже великий, єдиний"

Боже великий, єдиний,

Нам Україну храни,

Волі і світу промінням

Ти її осіни.

Світлом науки і знання

Нас, дітей, просвіти,

В чистій любові до краю,

Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,

Нам Україну храни,

Всі свої ласки-щедроти

Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,

Дай доброго світу,

Щастя дай, Боже, народу

І многая, многая літа.

Рішення Ради, пов’язане з гімном "Ще не вмерла Україна"

Як повідомляв УНІАН, раніше ВР ухвалила Постанову про встановлення Дня української музики, який відзначатиметься щорічно у третю суботу вересня.

Ініціатива щодо встановлення цього свята була висловлена представниками музичної індустрії, які наголосили на необхідності, зокрема, витіснення російського контенту з українського медіапростору.

Водночас вибір дати для відзначення свята має історичне та символічне значення. Вона пов'язана з подіями фестивалю "Червона Рута" 1989 року в Чернівцях, коли 24 вересня на закритті фестивалю вперше публічно прозвучав заборонений тоді гімн "Ще не вмерла Україна".

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