У Польщі заявили, що США відновлять ротацію своїх військ в країні

Повідомляється, що ротація американських військ у Польщі має завершитися найближчими тижнями.

США відновлять ротацію своїх військ у Польщі. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Bloomberg.

Пентагон розгорне американських військовослужбовців у Польщі найближчими тижнями, заявив очільник оборонного відомства Польщі, посилаючись на інформацію від американських дипломатів у Варшаві.

"Ротація, яку було призупинено, відновлюється. Це надзвичайно позитивний знак", – наголосив польський міністр.

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Наразі невідомо, скільки саме військовослужбовців прибуде в межах майбутньої ротації та на який термін.

Як зауважує агентство, ця заява з’явилася за день до прибуття президента США Дональда Трампа до Анкари на щорічний саміт лідерів. Питання подальшої військової підтримки Європи з боку Вашингтона стане головним на цій зустрічі, а союзники прагнуть довести, що вони збільшують видатки на оборону, аби зберегти підтримку з боку США.

Більше про ситуацію із американськими військовими у Польщі

Нагадаємо, що у середині травня США раптово скасували розміщення 4 тисяч своїх військових у Польщі. Тоді ЗМІ писали про те, що це стало важливим кроком у напрямку реалізації плану президента Дональда Трампа щодо скорочення присутності США в Європі.

Повідомлялося, що Штати скасували розгортання бойової групи 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії – понад 4000 солдатів та пов'язаного з ними обладнання.

Втім згодом Дональд Трамп заявив про відправку додаткових 5 тисяч американських військових до Польщі. Американський лідер тоді наголосив, що розширення військового співробітництва стало можливим завдяки його довірливим стосункам із президентом Польщі Каролем Навроцьким.

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