У відомстві кажуть, що армія IT-фахівців важлива на тому фронті, на якому вона знаходиться зараз - інформаційному.

У Міністерстві цифрової трансформації підготувалися лист для держструктур, в якому зібрані рекомендації звільнити від призову в армію фахівців зі сфери інформаційних технологій.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, документ опублікований на сайті DOU.

У документі Федоров закликав не мобілізувати в армію IT-фахівців, які сьогодні продовжують працювати в Україні.

У Мінцифри вважають, що IT-фахівці в тилу можуть займатися проведенням робіт з протидії дезінформації населення держави-окупанта.

Крім того, на думку Федорова, саме IT-сфера менше за інших постраждала через війну. І фахівцям слід продовжувати працювати і платити податки, щоб підтримувати економіку України.

Нагадаємо, фахівці попереджають про ризики кібератак на українську сферу охорони здоров'я. В реаліях війни в Україні Медичні заклади вкрай важливі, тому вони потребують не тільки фізичного захисту, а й безпеки ІТ-мережі.

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