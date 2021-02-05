Високий представник ЄС вказав на важливість поваги до територіальної цілісності України.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель закликав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова виконувати Мінські угоди стосовно урегулювання війни на Донбасі.

Як повідомив Боррель у мікроблозі Twitter, він у Москві зустрівся з Лавровим для обговорення відносин Євросоюз-Росія, які перебувають на найнижчому рівні після отруєння і ув'язнення Олексія Навального.

"Я наполягав під час нашої дискусії на потребі повного виконання Мінської угоди і на повазі територіальної цілісності України. Ми також обговорили неурегульовані конфлікти у наших спільних сусідніх регіонах, які треба вирішувати у відповідності до Гельсінських принципів", - наголосив Боррель.

"Ми погодились, що в наших спільних інтересах разом реагувати на глобальні виклики, такі як кліматичні зміни і глобальна відповідь на пандемію. Спираючись на позитивний досвід Спільного всеосяжного плану дій (ядерна угода по Ірану 2015 року - УНІАН), ми можемо розглянути подальшу участь у мирному процесі на Близькому Сході", - заявив Боррель.

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Автор: Віталій Саєнко