Росія ставить за мету зірвати роботу морського коридору.

Російський бомбардувальник "Су-24", який на початку грудня ЗСУ збили у районі Зміїного, на Одещині, дистанційно мінував шляхи цивільного судноплавства. Про це під час брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса розповів речник командування ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, збиття на початку грудня ворожого бомбардувальника "Су-24" у районі острова Зміїний вплинуло на поведінку росіян. Противник робить висновки, вивчає ситуацію що склалася.

"Той "Су-24", який збили над Чорним морем, займався саме дистанційним мінуванням. Тобто вони скидають донні мини – є модифікація, яка дозволяє скидати міни з літака та фактично встановлювати у такий спосіб. Робили вони це в напрямку нашого зернового коридору, роботу якого РФ ставить на меті зірвати", - розповів речник.

Він наголосив, що морський коридор продовжує свою роботу, та завдяки цьому через порти Великої Одеси пройшли майже 300 цивільних суден, перевантажено понад 7 млн тонн вантажів. Як уточнив Плетенчук, це об’єм, який перевантажено з моменту початка функціонування нового морського коридору, який почав працювати після демонстративного виходу РФ з угоди щодо попереднього "зернового коридору".

"Звісно, це робота багатьох сил оборони та безпеки України, та не лише ВМС, які відіграють основну роль. Ми моніторимо акваторію, робимо все можливе, щоб забезпечити цю безпеку та робитимемо це надалі. Ми бачимо, що довіра до нас не падає, вона зростає. Це можна побачити по різних показниках, по об’ємах (вантажів – УНІАН) та по відсотках зі страхування. Загалом, по бажанню іноземних судновласників співпрацювати з портами Одещини", - сказав речник.

Він додав, що військові сподіваються на закриття повітряного простору для роботи російської авіації, дронів-камікадзе та ракетного озброєння. Це дуже потрібно для того, щоб "коридор" міг почуватися у повній безпеці.

Су-24 на війні в Україні - останні новини

5 грудня українські військові захисники України відправили у вічний політ ще один Су-24М окупантів. Це сталося в районі острова Зміїний (Одещина). Тоді повідомлялося, що ворожий літак під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області.

Згодом стало відомо, що Росія відправила літак на пошук екіпажу. Йшлося, що пошуково-рятувальний літак намагається знайти в акваторії Чорного моря російських пілотів з Су-24М.

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