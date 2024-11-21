Але "важливо", щоб Україна та її західні союзники "не відступили", сказав експерт. Якщо Захід та Київ відступлять, Росія повторить такі атаки.

Росія "намагається надіслати сигнал" Заходу за допомогою удару міжконтинентальних балистичних ракет по Дніпру. Таку думку висловив старший аналітик Australian Інститут стратегічної політики у коментарі CNN.

Хоча міжконтинентальна балістична ракета може бути використана для доставки ядерної боєголовки, атака на Дніпропетровську область України вранці в четвер не була ядерною.

"Очевидно те, що росіяни зняли ядерні боєголовки з ракети та запустили її або як інертну ракету без нічого на ній, або, можливо, з якоюсь звичайною боєголовкою", - сказав Девіс.

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Але використання потужної далекобійної зброї, можливо, мало на меті надіслати сигнал Заходу, після того, як цього тижня Україна вперше запустила американські ATACMS і британсько-французькі ракети Storm Shadow вглиб Росії.

"Вони намагаються надіслати повідомлення. Вони намагаються масово сказати Заходу: "Дивіться, використання цих ракет Storm Shadow і ATACMS, можливо, кидає виклик критичним інтересам Росії". І тому вони намагаються залякати нас, щоб ми відступили", – сказав Девіс.

Але "важливо", щоб Україна та її західні союзники "не відступили", сказав він. Якщо Захід та Київ відступлять, Росія повторить такі атаки.

Удар по Дніпру - Росія запустила міжконтинентальну ракету

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 листопада, Росія запустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Крім того, місто атакували ще вісім ракет іншого типу.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю центру реабілітації осіб з інвалідністю. Інформації про загиблих та постраждалих немає.

Росія запустила цю ракету з полігону Капустин Яр Астраханської області. Полігон був створений в 1946 році для випробувань перших радянських балістичних ракет.

Т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на удар російською міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру.

"Про все, що летіло (в тому числі із Капустиного Яру) куди летіло, що вдалося і що не вдалося збити - написано на офіційних сторінках Повітряних Сил. Більше інформації чи якихось деталей від ПС щодо ранішньої ракетної атаки наразі не передбачається. Прошу віднестися з розумінням", - написав Ігнат.

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