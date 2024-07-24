Семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці, уклали контракт із Збройними силами України. Про це повідомили Міністерство юстиції України.
"Жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення. Вони успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони", - сказано в повідомленні.
Заступник Міністра юстиції Олена Висоцька зазначила, що ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. "Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших 7 засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ", - додала вона.
В Мінюсті повідомили, що загалом, з дня набрання чинності Закону України, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні нашої держави, 6101 засуджених виявили бажання долучитись до лав Збройних Сил України. Вже 3823 осіб виїхали з установ відбування покарань на навчання.
Мобілізація засуджених в Україні
Як повідомляв УНІАН, після підписання 17 травня президентом України Володимиром Зеленським, ряд категорій ув'язнених можуть при бажанні мобілізуватися в армію.Відповідно до закону, не будуть мобілізовувати осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки, умисне вбивство, злочини, пов’язані з тероризмом.
Міністр юстиції України Денис Малюська розповів, що у тюремній системі є багато хороших людей, які могли б стати в нагоді на фронті і це хороша можливість почати життя з нової сторінки.
Перші ув'язнені, звільнені в рамках програми, вже проходять військовий вишкіл, який триватиме щонайменше два місяці. Очікується, що вони будуть відправлені на передову до кінця літа.
Міністр підкреслив, що існують значні відмінності між українською кампанією з набору ув'язнених і російською, в рамках якої десятки тисяч російських ув'язнених звільнили, щоб воювати в Україні, включно із серійними вбивцями та ґвалтівниками.В Україні засуджені за серійні вбивства, сексуальне насильство і злочини, пов'язані з національною безпекою, не допускаються до програми дострокового звільнення. Колишнім високопоставленим політикам, ув'язненим за корупцію, також не дозволяється вступати на службу.
Ув'язнені, які хочуть піти в ЗСУ, мають пройти низку фізичних і психологічних тестів, а також співбесіди з тюремними і військовими чиновниками. Крім того, їм має залишатися щонайменше три роки до кінця терміну ув'язнення, і вони мають бути не старшими за 57 років. Малюська зазначив, що якщо їх візьмуть, то вони служитимуть у спеціальних підрозділах до закінчення війни або демобілізації, сказала Малюська. Водночас якщо засуджені не пройдуть військову службу або спробують втекти, їм загрожує ще до 10 років в'язниці.