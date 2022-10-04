Дивні смерті фіксуються в різних регіонах Росії.

Російські мобілізовані помирають за дивних обставин у призовних пунктах. Цього разу тіло виявили у військовій частині Омська.

Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Відзначається, що у військовій частині Омська помер житель Красноярська Дмитро В. Причина смерті невідома. У бюро судово-медичної експертизи Омської області не змогли її встановити, а експертиза займе півтора місяці. У чоловіка залишилися двоє маленьких дітей.

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Дружина загиблого так само не знає подробиць того, що сталося. При цьому дружина його близького друга, якого теж мобілізували, запевнила, що у Дмитра не було схильності до суїциду.

За словами жінки, в частині стався конфлікт з іншими військовими, через що почали надходити погрози. У зв'язку з цим вони вважають, що житель Красноярська помер не своєю смертю.

ЗМІ повідомляють, що це вже сьомий випадок смерті мобілізованих на призовному або збірному пунктах або в поліції за останні дні.

Інші смерті мобілізованих в РФ - що відомо

3 жовтня стало відомо про смерть трьох мобілізованих росіян у Свердловській області. Повідомляється, що один покінчив самогубством, в іншого стався серцевий напад, а третій помер вдома від цирозу печінки.

Крім того, росЗМІ повідомили, що у Владивостоці мобілізований чоловік помер у відділенні поліції. Його затримали у військкоматі.

Ще один мобілізований помер на плацу. Попередня причина - тромбоемболія.

Також була зафіксована ще одна смерть в Тюменській області на призовному пункті.

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