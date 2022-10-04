Російські мобілізовані помирають за дивних обставин у призовних пунктах. Цього разу тіло виявили у військовій частині Омська.
Про це повідомляє Російська служба ВВС.
Відзначається, що у військовій частині Омська помер житель Красноярська Дмитро В. Причина смерті невідома. У бюро судово-медичної експертизи Омської області не змогли її встановити, а експертиза займе півтора місяці. У чоловіка залишилися двоє маленьких дітей.
Дружина загиблого так само не знає подробиць того, що сталося. При цьому дружина його близького друга, якого теж мобілізували, запевнила, що у Дмитра не було схильності до суїциду.
За словами жінки, в частині стався конфлікт з іншими військовими, через що почали надходити погрози. У зв'язку з цим вони вважають, що житель Красноярська помер не своєю смертю.
ЗМІ повідомляють, що це вже сьомий випадок смерті мобілізованих на призовному або збірному пунктах або в поліції за останні дні.
Інші смерті мобілізованих в РФ - що відомо
3 жовтня стало відомо про смерть трьох мобілізованих росіян у Свердловській області. Повідомляється, що один покінчив самогубством, в іншого стався серцевий напад, а третій помер вдома від цирозу печінки.
Крім того, росЗМІ повідомили, що у Владивостоці мобілізований чоловік помер у відділенні поліції. Його затримали у військкоматі.
Ще один мобілізований помер на плацу. Попередня причина - тромбоемболія.
Також була зафіксована ще одна смерть в Тюменській області на призовному пункті.