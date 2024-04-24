За словами Олександра Павліченка, це не стимулюватиме військовозобов'язаних повернутися на батьківщину.

Наказ Міністерства закордонних справ України про призупинення надання консульских послуг українцям призовного віку не стимулюватиме військовозобов'язаних повернутися на батьківщину та оновлювати свої облікові дані. Таку думку висловив директор громадської спілки "Українська Гельсінська спілка з прав людини" Олександр Павліченко, повідомляє hromadske.

"Це ніяким чином не розв'яже проблему зі стимулом для тих, хто є військовозобов'язаними, повернутися і відбути процедуру, яка передбачається, - звірки даних для того, щоб їздити в Україну, пройти комісії, отримати дозвіл на те, що вони не будуть призвані", - зазначив правозахисник.

За його словами, чоловіки, які нині законно перебувають за кордоном і мають на це дозвіл, зможуть приїхати в Україну, пройти потрібні процедури й повернутися назад. Натомість ті, хто перебуває там незаконно, просто уникатимуть будь-яких контактів з Україною - зокрема, і консульських послуг.

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Павліченко також підкреслив, що ні в наказі, ні в законі не прописані дії консульств у "надзвичайних випадках" - коли йдеться про ДТП, катастрофи й інші нещасні випадки за участі українців, необхідна поява консула й забезпечення його послуг.

"Чи будуть консули в екстрених випадках з'ясовувати - пройшла та чи інша людина процедуру й перебуває тут уже після її проходження? Коли лежатимуть, наприклад, 10 поранених, а з них - 5 чоловіків, вони їм не надаватимуть необхідних послуг?" — зазначив Павліченко.

Він наголосив, що такі обмеження не призведуть до масового обліку та повернення чоловіків, які ухиляються від мобілізації за кордоном, при цьому негативно спрацюють на імідж держави у світі.

"Отакий суто "совковий" примус, який застосовується, він спрацює негативно. ... Я думаю, що це може простимулювати певні процеси, наприклад, вихід з українського громадянства або навіть набуття іншого громадянства без виходу з українського громадянства. Просто люди будуть забувати про свої українські громадянства, втрачаючи зв'язок з Україною", — додав правозахисник.

Скасування надання консульских послуг українцям - що треба знати

Українські консульства перестануть надавати послуги чоловікам. Це випливає з ухваленого Верховною Радою закону про мобілізацію.

Припинення консульських послуг для українців набула чинності 23 квітня і триватиме, доки не буде надано офіційні роз'яснення закону про мобілізацію.

В МЗС уже прокоментували призупинення надання консульських послуг для чоловіків. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію, при цьому перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед батьківщиною.

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