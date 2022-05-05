Для цього потрібна зміна законодавства і рішення Верховної Ради. За словами Арестовича, це займе певний час.

Радник керівника ОП Олексій Арестович заявив, що обмеження на виїзд за кордон чоловікам можуть послабити.

Про це він повідомив в ефірі 24 каналу. Арестович сказав, що обмеження можуть пом'якшити.

"Це величезне питання. Зараз триває дискусія, щоб окремим категоріям чоловіків дозволили виїжджати за кордон, принаймні короткотерміново. Адже волонтери і так виїжджають, з зобов’язанням повернутися. Бізнесмени, науковці, багато категорій чоловіків, які цього потребують (дозволу на виїзд за кордон. — Ред.)", — сказав Арестович.

Проте для цього потрібна зміна законодавства і рішення Верховної Ради. За словами Арестовича, це займе певний час.

"Дискусія триває. Такі рішення нелегко ухвалювати під час війни. Будь-яка помилка може обернутися докорами: "Ага, якщо б не це, то це було б так". Це дуже складно і морально, і організаційно, і законодавчо. Але дискусія триває щодня і стає напруженішою. Адже економіку також треба запускати", — зазначив радник голови ОП.

Нагадаємо, що дедалі частіше на кордоні ловлять україських чоловіків призовного віку, які тікають з України замість того, щоб боротися з агресором.

Так, недавно у Львові затримали чоловіка, який за 10 тисяч доларів виготовляв фейкові довідки для перетину кордону.

Вас також можуть зацікавити новини: