За його словами, уряд США повинен надавати ще більше підтримки, щоб виконати обіцянку, дану партнерам та союзникам.

США продовжать надавати допомогу Україні, оскільки війна проти Росії показує вигідність витрачання коштів у цьому напрямку. Член Республіканської партії США та можливий кандидат на президентських виборах 2024 року Крістофер (Кріс) Крісті заявив, що надсилаючи зброю зі складів Пентагону ЗСУ американці отримують десятикратний виграш.

В ефірі телеканалу Fox News він навів журналістам аргументи щодо необхідності підтримки України. За його словами, Міноборони США витрачає 5% річного бюджету на військову допомогу Києву. ЗСУ з цією зброєю знищили половину російської техніки на полі бою.

Крісті переконаний, що уряд США повинен надавати ще більше підтримки, щоб виконати обіцянку, дану партнерам та союзникам.

Відео дня

"Нам потрібно це зробити, тому що, якщо цього не станеться, то інші наші світові союзники засумніваються в тому, чи варті чогось наші обіцянки", - пояснив республіканець.

Війна в Україні - допомога США

Як повідомляв УНІАН, запит Адміністрації президента США Джо Байдена до американського Конгресу щодо виділення додаткового фінансування для допомоги Україні у наступному фінансовому році передбачає виділення 11,8 мільярдів доларів зі зниженням щомісячного розміру допомоги від 1,1 мільярда до 825 мільйонів.

Новий спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон також виступив за надання підтримки Україні, але за певних умов.

Вас також можуть зацікавити новини: