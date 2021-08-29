Пораненого евакуювали до лікувального закладу.

У неділю, 29 серпня, внаслідок обстрілу бойовиками українських позицій на Донбасі дістав поранення ще один український боєць.

Про це повідомляє прес-служба ОТУ "Північ" у Facebook.

Обстріл здійснено у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Воїнові надана медична допомога, після чого була здійснена його аеромедична евакуація до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий", - йдеться у повідомленні.

Там наголошують, що українські бійці були вимушені відкрити вогонь у відповідь, аби припинити обстріл.

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Про обстріл повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, за добу 28 серпня українські військові зафіксували 18 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків в зоні ООС. В результаті обстрілів 6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 - бойові травмування. Поранені перебувають в лікувальних закладах, стан здоров’я захисників - задовільний.

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Автор: Денис Прядко