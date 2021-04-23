Сьогодні окупанти на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Зокрема, неподалік населених пунктів Новоселівка, Новгородське та Шуми противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82-го та 120-го калібрів.
У передмісті Авдіївки, Пісків та Мар'їнки російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Читайте такожБойовики запланували теракт в одній з церков на Великдень – розвідка
У районі населеного пункту Південне ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу.
Крім того, біля селища Новгородське збройні формування РФ здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
"Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Заспокоюватися не треба": генерал пояснив, чи відведе РФ війська від кордону
- Україна виключає переговори щодо Донбасу з бойовиками "ЛДНР" - Арестович
- Доба на Донбасі: 17 ворожих порушень "тиші", загинув один український військовий
- Військові експерти про відведення військ РФ: деяка загроза наступу зберігається
- Окупанти збільшили кількість провокацій під Донецьком і Горлівкою
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram