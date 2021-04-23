Неподалік населених пунктів Новоселівка, Новгородське та Шуми противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82-го та 120-го калібрів.

Сьогодні окупанти на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, неподалік населених пунктів Новоселівка, Новгородське та Шуми противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82-го та 120-го калібрів.

У передмісті Авдіївки, Пісків та Мар'їнки російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У районі населеного пункту Південне ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу.

Крім того, біля селища Новгородське збройні формування РФ здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Тетяна Поляковська