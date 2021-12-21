Внаслідок дій окупантів один український захисник був поранений біля Широкиного.

З початку цієї доби станом на 7 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру ООС. "В напрямку Широкиного противник вів вогонь зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

В прес-центрі повідомили, що внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. "Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої тяжкості", - уточнюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 20 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В районі населених пунктів Гнутове та Водяне противник задіяв безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Крім того, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого - середньої тяжкості.

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Автор: Ірина Погоріла