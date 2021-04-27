Військовий автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Сьогодні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль з військовими.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

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Внаслідок інциденту один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування.

Як повідомляється, воїнів доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України. Обставини з’ясовуються.

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Автор: Катерина Лиманська