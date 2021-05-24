Чоловіка госпіталізували.

В районі проведення операції Об'єднаних сил дістав поранення український воїн.

Про це повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

В результаті обстрілу зі станкового гранатомета один воїн отримав осколкове поранення. Чоловіка госпіталізували, його стан здоров’я – задовільний.

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Відзначається, що про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ.

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Автор: Людмила Жерновська