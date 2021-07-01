Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості.

На Донбасі поблизу села Широкине в результаті обстрілу російських окупантів отримав поранення військовослужбовець Збройних сил України.

Про це оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомляє у Facebook.

“Сьогодні, 1 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів неподалік населеного пункту Широкине”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникні осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості.

Читайте такожРосійські бойовики на Донбасі застосовують прострочені російські боєприпаси-СЦКК

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Також про дії збройних формувань Російської Федерації через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомлено представників ОБСЄ.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров