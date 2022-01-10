З початку доби окупанти двічі відкривали вогонь у бік Пісків.

На Донбасі двоє військовослужбовців загинули, підривавшись на вибуховому пристрої.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню: у бік Пісків противник двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям.

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Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Війна на сході України

Збройний конфлікт на Донбасі Росія почала у квітні 2014 року - після окупації російськими війська Криму.

Підконтрольні Кремлю провокатори почали підбурювати місцеве населення і самі брати участь у проросійських акціях.

Незабаром керовані російськими спецслужбами "протести" переросли в захоплення будівель органів місцевого самоврядування і закінчилися проголошенням "республік", легітимність яких визнає тільки Москва і її близькі сателіти.

За окупацію Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей США та ЄС ввели низку санкцій проти Кремля.

Читайте такожNBC: у США обговорюють негайне надання Україні ракет StingerСам Путін причетність своєї країни до вирішення конфлікту на Донбасі заперечує, стверджуючи, що російських військ в ОРДЛО "немає".

Наприкінці жовтня 2021 року видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого 2022 року.

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