Ситуація в регіоні залишається складною, але контрольованою. Ворог не може просунутися навіть за тими напрямками, які він змушений був змінити.

Глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів про ситуацію в регіоні на вечір 1 травня. Він зазначив, що плани окупантів на травневі свята вдалося зірвати.

Про це він заявив в ефірі UA РАЗОМ.

За його словами, ситуація в регіоні залишається складною, але контрольованою. Ворог не може просунутися навіть за тими напрямками, які він змушений був змінити, корегуючи свої плани швидкого просування і захоплення ключових міст на Донеччині.

"Точно можу сказати, їхні плани по травневих свят зірвані", - зазначив голова ОДА.

Однак, за його словами, обстріли тривають по всій лінії фронту, в тому числі, по Лиманській лінії. Можливість евакуації з Добропілля та інших населених пунктів є, необхідно лише бажання жителів, алгоритми їм ретельно і щодня повідомляються.

"1 травня від російських обстрілів в Донецькій області загинули 4 мирних жителя – всі в Лимані. Поранення отримали ще 11 осіб: 7 в Лимані, 3 у Володимирівці і 1 в Яровій. Крім того, в Бахмутській громаді одна людина померла від поранень, отриманих в Луганській області. Ще одній людині з Луганщини там була надана медична допомога", - повідомив голова ОДА.

Також в даний час все ще неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі.

Нагадаємо, російські загарбники за поточну добу зазнали втрат на Слобожанському, Ізюмському, Донецькому та Таврійському напрямках.

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