У зв'язку з поганими погодними умовами окупанти знизили інтенсивність польотів.

Ворожа авіація зосереджує зусилля на ураженні військових об'єктів на Донецькому напрямку.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в Facebook в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 3 серпня.

"Авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань. Зусилля зосереджує на ураженні військових об'єктів на Донецькому напрямку. У зв'язку з поганими погодними умовами інтенсивність польотів авіації знижена", - йдеться в повідомленні.

Тим часом ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ продовжують виконання вогневих завдань по опорних пунктах, скупченнях живої сили та базах логістичного забезпечення ворога.

Війна в Україні: актуальні дані

Станом на 3 серпня 2022 року на Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.

На напрямку Сіверська противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, а також танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки. Вів повітряну розвідку БПЛА неподалік Никифорівки та Тетянівки.

На Бахмутському напрямку вів обстріли артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кодема, Семигір'я, Травневе, Берестове, Бахмутське та Опитне.

Завдав авіаударів поблизу Семигір'я та Білогорівки. Противник вів наступ в районі західної околиці Берестового, успіху не мав, відійшов. Така ж ситуація на напрямках Володимирівка - Яковлівка та Семигір'я - Кодема.

На напрямках Володимирівка - Соледар та Покровське - Бахмут бойові дії тривають.

На напрямку відродження - Кодема та Доломітне - Семигір'я українські воїни завдали потужного вогневого ураження та змусили окупантів відійти.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював район Авдіївки. Намагався поліпшити тактичне становище, безрезультатно, з втратами відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовані неподалік Костянтинівки, Новосілки, Великої Новосілки, чарівного, Малої Токмачки, Новополя, Юрківки та Гуляйполя.

Для протидії технічним засобам розвідки противник розгортає засоби радіоелектронної боротьби.

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