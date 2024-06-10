Водночас наразі напружена ситуація на Курахівському , Куп’янському, Лиманському напрямках, де росіяни майже не припиняють штурми.

На Харківському напрямку ворог призупинив активні дії, здійснює перегрупування військ, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України щодо ситуації з російським вторгнення станом на 10.30 10 червня.

Водночас повідомляється про напружену ситуацію на Курахівському , Куп’янському, Лиманському напрямках, де росіяни майже не припиняють штурми.

"На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося вже сім бойових зіткнень в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. П’ять ворожих атак відбито без успіху для противника. Два боєзіткнення тривають поблизу Степової Новоселівки та Піщаного. На Лиманському напрямку нашими захисниками успішно відбито сім атак поблизу Дружелюбівки, Невського, Тернів, Торського та Григорівки", - інформує Генштаб.

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На Краматорському напрямку українські військові відбили дві атаки окупантів в районах Кліщіївки та Андріївки. На Придніпровському напрямку підрозділи Сил оборони відбили одну атаку російських загарбників північніше Кринок.

"На Курахівському напрямку ситуація дещо напружена. Від початку доби російські війська десять разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Дев’ять ворожих атак відбито, триває бій поблизу Костянтинівки", - зазначається у повідомленні.

На Сіверському напрямку зазнали невдачі три спроби російського агресора наблизитися до наших позицій в районах Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. Втрат позицій не допущено, підкреслюють у Генштабі.

На Покровському напрямку від початку доби відбулося чотири боєзіткнення. Дві атаки ворога в районі Новопокровського відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки та Новопокровського. Ситуація під контролем Сил Оборони України.

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну атаку в районі села Копані. Втрат позицій також не допущено.

На Чернігівському та Сумському напрямках противник активних наступальних дій не проводив. Ситуація під контролем Сил оборони.

Загалом на фронті від початку цієї доби відбулося 38 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 11 авіаційних ударів із застосуванням 21 КАБ, завдали 52 удари дронами-камікадзе, понад 650 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Загалом, за минулу добу російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 94 авіаудари (зокрема, із застосуванням 80 КАБів), задіяв 33 дрони-камікадзе, 1411 FPV – дронів, здійснив понад 4400 обстрілів, в тому числі 101 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

За добу, що минула Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили чотири місця скупчення особового складу та техніки, три засоби ППО, два засоби ракетних військ і артилерії, одну РЛС та один склад з боєприпасами.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, зранку Генштаб повідомив, що упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1 тис. 190 російських окупантів і загалом бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгненні станом на сьогоднішній ранок, 10 червня, становлять близько 519 тис. 750 осіб.

Вчора у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що 8 червня вперше уражено найсучасніший винищувач росіян Су-57, що знаходився на аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії - за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

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