Псевдокерівник перевіряє навчальні заклади і активно агітує педагогів, які залишилися в місті, йти на співпрацю з окупантами.

​Правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі екс-директору ліцею, який очолив псевдоуправління освіти на території окупованої Херсонської області.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, повідомлено про підозру громадянину України, який на пропозицію окупантів погодився очолити псевдоорган – "управління освіти військово-цивільної адміністрації Каховського району".

За даними слідства, наприкінці червня директор одного з ліцеїв Новокаховської міської ради почав співпрацювати з окупантами.

"Він проводить перевірки навчальних закладів та інвентаризацію їх майна, призначає на посади керівників закладів освіти, які погодилися підкорятися окупаційній адміністрації. Також чоловік активно агітує педагогів, які залишилися в місті, йти на співпрацю з окупантами", - йдеться в повідомленні.

Псевдокерівник підозрюється в колабораційній діяльності (ч.5 ст. 111-1 КК України).

Ситуація в Херсонській області:

На Херсонщині окупанти влаштували катівню для викрадених українців.

15 серпня стало відомо про те, що на Херсонщині окупанти шукають дезертирів по селах.

Також 15 серпня з'явилася інформація про те, що на Херсонщині окупанти перемальовують в'їзні стели у триколори та руйнують пам'ятники.

18 серпня з'явилася інформація про те, що в Херсонську область з Росії обіцяють привезти трьох "міністрів" для управління безпекою, фінансами та промисловістю.

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