Серед звільнених є села, які знищені на 90%. Там зруйновані електромережі, водо- та газопостачання.

В Херсонській області станом на 1 серпня Збройні сили України деокупували 46 населених пунктів, більшість з яких зруйновані обстрілами російських військ.

Про це повідомив на той час тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, передає радіо Свобода.

Серед звільнених є села, які знищені на 90%. Там зруйновані електромережі, водо- та газопостачання.

Голова Високопільської об'єднаної територіальної громади Галина Шостак-Кучмяк розповіла, що на сьогодні з 22-х населених пунктів громади 12 вже звільнені від російської армії. За її словами, ці села "знаходяться у важкому стані – російські військові знищили більшість їхньої інфраструктури". Крім того, зараз саме там пролягає лінія фронту.

"Я не кажу назви цих населених пунктів, тому що там наші ЗСУ, а там де ЗСУ, ворог нищить все нещадно, попри те, що це соціальна сфера, будинки, садки, клуби – усе зруйновано, усе знищено. На першій лінії люди не можуть жити й там не проживають, просто фізично цивільному населенню в тих умовах не вижити. А вже друга-третя лінія населені пункти – є люди, проживають, це люди, які не хочуть залишати домівки. Хоча, це теж небезпечно і теж у будь-яку хвилину можуть бути прильоти й туди", – зазначила Шостак-Кучмяк.

Голова Високопільської громади повідомила, що від початку окупації в регіоні не було електрики, газопостачання та води. Зараз світло подають за допомогою генераторів, також намагаються налагодити постачання технічної води.

"Один плюс в тих людей – що вони можуть виїхати вільно на нашу підконтрольну територію в магазини, скупитися і самі собі придбати ту воду. По-перше, людям треба умови. Війна війною, але люди хочуть і мають право, щоб було освітлення. Наближається 1 вересня, в нас там є діти школярі, треба буде їм навчатися дистанційно, треба зв'язок. Зараз, поки немає світла, включаємо генератори, погодинно подаємо воду, хоч і технічну, на пару годин на добу", – розповіла посадовиця.

Вона додала, що Державна служба з надзвичайних ситуацій проводить розмінування звільнених територій.

Вона також підкреслила, що російські військові намагаються всіляко завадити збору врожаю.

"Ворог, коли побачив, що на поля виходять комбайни, нещадно обстрілювали, підпалювали поля, кидали міни, миттєві загоряння були. Дуже багато погоріло пшениці, ворог не хотів, щоб ми збирали врожай. Звичайно, вони дуже цьому заважали", – повідомила Шостак-Кучмяк.

За словами волонтера Ігоря Йосипенка, на Херсонщині люди повертаються до тих деокупованих сіл, які є придатними для життя. Зокрема, у прифронтовій зоні.

"Я приведу такі села, як Кочубеївка, Заградівка, то сьогодні виходять на нас люди із сусідніх сіл, де більш небезпечно знаходитися. Просять нас, щоб ми домовилися із власниками будинків, щоб вони могли заселитися в ці хати, що на сьогодні пусті. Чому? Бо йде зима і вже сьогодні люди повинні розуміти, де і як вони будуть жити зимою. Дуже багато є в людей розчарувань, які шукають прихистку на території України. Не завжди є можливість знайти гідне помешкання і дехто змушений повертатися", – розповів про ситуацію волонтер.

Йосипенко розповів, що волонтери доставляють гуманітарну допомогу жителям сіл двічі на місяць.

"Зазвичай в цих селах не те, що немає світла, води, там елементарно – не працює жоден магазин. Тобто, у людей немає можливості щось придбати. Тому, ми забезпечуємо їх всім необхідним, в першу чергу, це продукти та обов'язково важливо – гігієна. Але є і більші проблеми. Новопавлівка або Біла Криниця – там зруйнована інфраструктура, там немає електрики вже 5 місяців і фізично немає можливості поновити людям світло. Чому? Тому, що світло в найближчі села заходить через Білу Криницю, а там щодня відбуваються бойові дії", – пояснив Йосипенко.

Вын зазначив, що масштаби руйнувань у деяких деокупованих селах є величезними, і з часом ситуація лише погіршується.

"Такі села, як Милове, Качкарівка, Осокорівка, востаннє там ми були тижні три тому, ще відносно там село було ціле, на сьогодні від нього нічого не залишилось, хоча також воно деокуповане, воно захищається ЗСУ. І поруч, в минулому це районний центр, гарний дуже населений пункт – Нововоронцовка. Нововоронцовка майже знищена повністю. І людей там майже нікого не залишилось", – розповів волонтер.

У прифронтовій зоні перебувають також деякі села Миколаївської області. Житель села Котляреве Іван розповів, що російські військові розміщували свої позиції поруч із цим населеним пунктом і обстрілювали звідти Миколаїв. Зараз гуманітарна ситуація в селі налагоджується, каже житель.

Селище Малинівка Пологівського району Запорізької області було звільнене від російської армії наприкінці березня. Голова Малинівської громади Володимир Шиш розповів, що на сьогодні з 12 населених пунктів цієї громади 9 залишаються окупованими.

За його словами, з понад 3 тис. мешканців в громаді залишилося близько сотні. Більшість жителів Малинівки виїхала з села відразу після його деокупації, сказав голова громади.

"Сама інфраструктура, яка знаходиться на території села Малинівка, вся майже зруйнована. Що освітні заклади, що медицина, фермерське господарство, основне базове господарство – товариство "Батьківщина" – зруйновано, де залишилося в повному обсязі і техніка, і складське приміщення. Все зруйноване, розграбоване", – повідомив Шиш.

За словами голови Малинівської громади, з перших днів звільнення обстріли не припинялися. За добу налічувалося до 500 ударів. Зараз у Малинівці немає газу та питної води.

Він також розповів, що доставити гуманітарну допомогу проблематично, оскільки ця територія обстрілюється російськими військовими.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня президент України Володимир Зеленський розповів, що з початку російського вторгнення деокуповано 1 тис. 060 українських населених пунктів.

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