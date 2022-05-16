Росіяни не пропускають волонтерів з гуманітарною допомогою і не випускають звідти людей.

На півдні України, зокрема на Херсонщині, наростає гуманітарна криза. Окупанти не пропускають волонтерів з гуманітарною допомогою та грабують гуманітарні вантажі.

Ба більше, у містян немає можливості виїхати на підконтрольну Україні територію та майже обмежена можливість пересування по області. Про це інформує український омбудсман Людмила Денісова.

За повідомленням мера міста Ігоря Колихаєва, у Херсоні медикаменти закінчаться за два тижні, вже немає розчинів для крапельниць, обмаль ліків проти серцево-судинних захворювань, не вистачає кисню. Значна потреба в лікарських засобах існує в усіх районах Херсонщини без винятку.

Натомість росіяни роздають "гуманітарку" – продукти 5-річної давнини та ліки, в яких сплив термін придатності. При цьому в обмін на них вимагають паспортні дані, списки пенсіонерів, соціальних працівників та просто людей, які проживають у тій чи іншій громаді.

Станом на сьогодні в області залишається близько 500 тисяч осіб. До початку війни було близько мільйона жителів, зазначає Денісова.

Окупація Херсонщини

Як відомо, міста та села Херсонщини живуть під контролем російських окупантів ще з перших днів масштабної війни. Рашисти стріляють на мітингах за Україну, намагаються ввести рублі і влаштовують максимальну зачистку від усіх активістів.

Напередодні президент Зеленський заявив про вихід України з мирних переговорів у разі проведення будь-яких "референдумів" РФ в Херсоні. Він заявив що такі дії не на користь дипломатичному врегулюванню цієї ситуації.

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