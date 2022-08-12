Остаточні втрати ворога уточнюються.

У Херсонській області вночі знищено ворожий склад боєприпасів, ліквідовано 11 окупантів.

Про це повідомилооперативне командування"Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами триває виконання вогневих завдань. Протягом ночі ворог позбувся ще 11 рашистів і складу боєприпасів в районі села Веселого в Херсонській області", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що остаточні втрати ворога поки дорозвідуються.

Щодо минулої ночі в операційній зоні командування інформує, що ворог реактивними системами залпового вогню та важкою ствольною артилерією здійснив обстріли мирних населених пунктів.

"Градами" було атаковано велику Костромку і Марганець. У Великій Костромці без жертв, ракета влучила в поле. У Марганці пошкоджено будівлю залізничної станції, 2 приватних будинки, 3 господарські будівлі, 4 багатоповерхових будинки, в одному з яких зруйнована Зовнішня стіна декількох поверхів. Також постраждали об'єкти соціальної та промислової інфраструктури. З-під завалів врятовано 1 людину, 3 людини отримали поранення, серед них 1 дитина.

Важкою артилерією окупанти вдарили також по Нікополю. Пошкоджено чотири приватних будинки в районі залізничної станції, приватні машини. Без людських втрат.

З "Ураганів" ворог також здійснив обстріл портової інфраструктури Миколаєва, обійшлося без людських втрат.

"У Чорному морі тримається штормова погода і вороже корабельне угруповання тримається ближче до кримського узбережжя. 12 кораблів і катерів ховаються в ракетно безпечних районах, але серед них 2 надводних носії ракет типу "калібр" і 3 великих десантних кораблі", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на Херсонщині:

За добу, 11 серпня нашою авіацією були нанесені 2 удари: по опорному пункту ворога неподалік Андріївки та по скупченню ворожих сил та техніки біля Брускинського.

Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань за добу забезпечено втрати ворога в кількості 19 рашистів.

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