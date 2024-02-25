Українські захисники ліквідували десятки російських військових на лівобережжі Дніпра.

На лівобережжі Дніпра, на Херсонщині, українські захисники ліквідували десятки російських військових разом з технікою.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, у цій операційній зоні ЗСУ триває контрбатарейна боротьба, яка залишається основним способом ведення бойових дій. Водночас ворог не полишає свого наміру вибити українські підрозділи із зайнятих позицій на лівому березі Дніпра та влаштовує "штурми без бронетехніки".

"За минулу добу противник спромігся на два штурми без підтримки бронетехніки, знов зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Наші воїни продовжують заходи щодо утримання та розширення плацдарму. Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - заявляють військові.

За минулу добу отримано підтвердження про те, що на лівому березі поменшало на 64 окупанти, три гармати, гранатомет, міномет, розвідувальний БпЛА типу "Zala", човен, станцію радіоелектронної боротьби та три одиниці автомобільної техніки.

"Знищено 4 спостережні пункти із фортифікаційними спорудами", - йдеться у повідомленні.

Водночас окупанти посилили аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, продовжують застосовувати ударні дрони. Протягом бойової доби ворог завдав ракетного удару по відкритій території однієї з територіальних громад на Миколаївщині.

Не припиняється і ворожий дроновий терор населення прифронтових територій Херсонщини: зафіксовано 29 FPV-дронів, 3 ударні БпЛА типу "Ланцет" та 7 скидів 15 осколкових боєприпасів з БпЛА різних модифікацій. Більшість не досягла своєї цілі через вогневу та радіоелектронну протидію.

Також окупанти 16 разів гатили з артилерії по Херсону. Окрім того, від ворожих артилерійських обстрілів потерпали Шляхове, Новоберислав, Гаврилівка, Осокорівка, Станіслав, Садове та прибережні райони Миколаївщини, а саме акваторія Очаківської та Куцурубської громад.

"В Білозерці на Херсонщині черговий ворожий обстріл забрав життя цивільної людини, ще 6 – звернулися по медичну допомогу через отримані поранення. Внаслідок злочинних дій ворога під час артилерійських обстрілів пошкоджено 5 адмінбудівель, 2 багатоповерхівки, близько десятка приватних будинків, цивільний екскаватор, автомобіль, газогін та прилеглі лінії електромережі", - розповіли українські військові.

За даними Сил оборони, на бойовому чергуванні перебуває три кораблі РФ: два - у Чорному морі та один - в Азовському. Ракетоносії поки залишаються у пунктах базування.

Втрати РФ на лівому березі Дніпра - що було напередодні

Напередодні на лівобережжі Дніпра, на Херсонщині, втрати армії РФ склали понад 70 окупантів, два міномети, два розвідувальні БпЛА "ZALA" та "Supercam", човен, чотири гармати та стільки ж одиниць автомобільної техніки. Ще пущено на брухт комплекс відеоспостереження "Муром-М".

За ту ж добу ворог наважився на 8 спроб штурмових дій та, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: